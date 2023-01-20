Fenerbahçe'de 12 milyonluk Altay Bayındır krizi!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken bir yandan da iç transferde sözleşmesi sona erecek oyucularla görüşmeler devam ediyor.



Gelen bilgilere göre sözleşmesi sona erecek oyunculardan olan kaptan Altay Bayındır ile bir görüşme daha yapıldı. Görüşmede Fenerbahçe'nin milli filebekçisine yıllık 18 milyon TL teklifi ettiği öğrenildi.