Fenerbahçe'de 12 milyonluk Altay Bayındır krizi!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken bir yandan da iç transferde sözleşmesi sona erecek oyucularla görüşmeler devam ediyor.
Gelen bilgilere göre sözleşmesi sona erecek oyunculardan olan kaptan Altay Bayındır ile bir görüşme daha yapıldı. Görüşmede Fenerbahçe'nin milli filebekçisine yıllık 18 milyon TL teklifi ettiği öğrenildi.
Ancak Altay Bayındır'ın kulüpten yıllık 30 milyon TL istediği bu sebepten dolayı anlaşma sağlanamadığı ifade edildi. Aradaki 12 milyon TL'lik farkın nasıl halledileceği ise merak konusu.
Son Galatasaray derbisinde yediği gollerinden ardından hem taraftarların hem de futbol otoritelerinin tepki ve eleştirilerine maruz kalan Altay Bayındır için sözleşme uzatma görüşmelerinin dondurulacağı iddiaları da gündeme gelmişti.