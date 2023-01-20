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    Fenerbahçe'de 12 milyonluk Altay Bayındır krizi!

    Alınan bilgilere göre Altay Bayındır’a yönetim yıllık 18 milyon TL teklif etti. Genç file bekçisi ise ise 30 milyon TL istedi. Anlaşma sağlanamadı. Önümüzdeki günlerde taraflar yeniden bir araya gelecek.

    12 milyonluk Altay krizi!

    Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken bir yandan da iç transferde sözleşmesi sona erecek oyucularla görüşmeler devam ediyor.

    Gelen bilgilere göre sözleşmesi sona erecek oyunculardan olan kaptan Altay Bayındır ile bir görüşme daha yapıldı. Görüşmede Fenerbahçe'nin milli filebekçisine yıllık 18 milyon TL teklifi ettiği öğrenildi.



    Ancak Altay Bayındır'ın kulüpten yıllık 30 milyon TL istediği bu sebepten dolayı anlaşma sağlanamadığı ifade edildi. Aradaki 12 milyon TL'lik farkın nasıl halledileceği ise merak konusu.




    Son Galatasaray derbisinde yediği gollerinden ardından hem taraftarların hem de futbol otoritelerinin tepki ve eleştirilerine maruz kalan Altay Bayındır için sözleşme uzatma görüşmelerinin dondurulacağı iddiaları da gündeme gelmişti.



        Altay'a yurt dışından da teklifler olduğu fakat Altay'ın önceliğinin kaptanı olduğu kulüp olan Fenerbahçe olduğu da gelen haberler arasında. Önümüzdeki günlerde tarafların yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.
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