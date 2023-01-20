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    Beşiktaş ve Galatasaray arasında Hadziahmetovic kapışması

    Beşiktaş’ın gündeminde olan Boşnak yıldıza Galatasaray da kancayı attı. Sarı-Kırmızılılar’ın 3.5 milyon Euro ve Ross’u kiralık olarak önerdiği iddia edildi. Gözler şimdi Kartal’a çevrildi.

    Hadziahmetovic kapışması
    Şampiyonluk adaylarından Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor, Konyaspor ile sözleşmesi gelecek yıl bitecek olan orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic'i kadrosuna katmak için harekete geçti. Transferin gözdesi olan Konyasporlu futbolcu da takımda kalmak istemediğini yönetime bildirdi.

    199 MAÇTA 33 GOLE KATKI YAPTI
    Beşiktaş, Hadziahmetovic için 3 milyon euro ve bir oyuncu teklif etti. 25 yaşındaki Boşnak futbolcu için Siyah-Beyazlılar'ın teklifini artırıp artırmayacağı merak konusu. Öte yandan Galatasaray da Konyaspor'un yıldızı için 3.5 milyon euro ve Mathias Ross teklifinde bulundu. Süper Lig'de etkili bir performans sergileyen ve İngiliz ekibi Burnley'in de istediği futbolcuya Trabzonspor da ilgi duyuyor. 7 milyon euro değer biçilen Hadziahmetovic, bu sezon Konyaspor forması ile 23 karşılaşmada görev alırken 6 gol 4 asist üretti. Konyasporlu futbolcu kariyerinde ise 199 maçta 17 gol 16 asist kaydetti.
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