Aboubakar yeniden Beşiktaş’ta

Beşiktaş her konuda anlaşmaya vardığı ve kulübü Al-Nassr ile sözleşmesini feshetmesini beklediği Vincent Aboubakar'ın transferi konusunda mutlu sona ulaştı. Dün Suudi kulubü ile kontratını fesheden Kamerunlu golcü bugün İstanbul'a gelecek.
2,5+1 YILLIK KONTRAT
30 yaşındaki golcü oyuncu Siyah- Beyazlı takım ile 2,5+1 yılllık sözleşme imzalayacak. Yıldız forvet Beşiktaş'tan sözleşme süresi boyunca 2,5 milyon Euro yıllı ücret ve 500 bin Euro bonus kazanacak. Yıldız futbolcunun Süper Lig'in 20. haftasında Pazar günü deplasmanda oynanacak Kayserispor maçının kadrosunda yer alması bekleniyor.
3. ABOUBAKAR DÖNEMİ
2016-17 ve 2020-21 sezonlarında Beşiktaş'ta forma giyen Vincent Aboubakar Siyah-Beyazlı takımla 2 sezonda da şampiyonluk sevinci yaşarken, 1 de Türkiye Kupası kaldırmayı başardı. Kamerunlu santrfor, Beşiktaş formasıyla 67 maça çıkarken bu karşılaşmalarda 35 gol 9 asiste imza attı. 2020-21 sezonunda Suudi Arabistan kulübü All-Nassr'a transfer olan Aboubakar toplam 36 maça çıkarken bu karşılaşmalarda 12 gol, 5 asistle 17 gole direkt katkı sağladı.
"EMRECAN ASLA 2 MİLYON EURO OLAMAZ"
Beşiktaş taraftarları, İstanbulspor'dan transfer edilen Emrecan Uzunhan için, "Bonservisinin yarısı nasıl 2 milyon euro oluyor?" diyerek sosyal medyada tepkisini ortaya koydu.
2,5+1 YILLIK KONTRAT
30 yaşındaki golcü oyuncu Siyah- Beyazlı takım ile 2,5+1 yılllık sözleşme imzalayacak. Yıldız forvet Beşiktaş'tan sözleşme süresi boyunca 2,5 milyon Euro yıllı ücret ve 500 bin Euro bonus kazanacak. Yıldız futbolcunun Süper Lig'in 20. haftasında Pazar günü deplasmanda oynanacak Kayserispor maçının kadrosunda yer alması bekleniyor.
3. ABOUBAKAR DÖNEMİ
2016-17 ve 2020-21 sezonlarında Beşiktaş'ta forma giyen Vincent Aboubakar Siyah-Beyazlı takımla 2 sezonda da şampiyonluk sevinci yaşarken, 1 de Türkiye Kupası kaldırmayı başardı. Kamerunlu santrfor, Beşiktaş formasıyla 67 maça çıkarken bu karşılaşmalarda 35 gol 9 asiste imza attı. 2020-21 sezonunda Suudi Arabistan kulübü All-Nassr'a transfer olan Aboubakar toplam 36 maça çıkarken bu karşılaşmalarda 12 gol, 5 asistle 17 gole direkt katkı sağladı.
"EMRECAN ASLA 2 MİLYON EURO OLAMAZ"
Beşiktaş taraftarları, İstanbulspor'dan transfer edilen Emrecan Uzunhan için, "Bonservisinin yarısı nasıl 2 milyon euro oluyor?" diyerek sosyal medyada tepkisini ortaya koydu.