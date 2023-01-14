Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Kasapoğlu hedefi gösterdi: Türk futbol ekolünü inşa etmeliyiz

THE Game Plan (Stratejik Plan) çalıştayının açılışında açıklamalar yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk futbolunun kısa, orta ve uzun vadeli strateji planının inşa edildiğini belirtti.

Kasapoğlu, "Spor artık bir endüstridir, spor artık bir diplomasi dilidir, bir turizm kalemidir. Tüm branşları içine aldığınızda, yıllık yaklaşık 600 milyar dolarlık bir değer üretiyor. Ülke olarak spora yönelik politikalar geliştirirken, kısa, orta ve uzun vade stratejilerini meydana getirirken başarılı olmak istiyorsak tüm parametreleri hesaba katmalıyız. Spora endüstri diyorsak, diğer endüstrilerde olduğu gibi insan yaşamındaki hızlı değişim ve dönüşümlere de onu adapte etmek mecburiyetindeyiz" dedi.

Sporda hukuki arka planı güçlendirmek ve spor kulüplerinin borç sarmalına girmesini önlemek için Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nun mecliste tüm grupların oy birliğiyle kabul edildiğini hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "Altyapı ve tesis yatırımları, çıkarılan kanunlar, finansal düzenlemeler, futbolda sürdürülebilirlik noktasında çok olumlu katkılar yaptı. 2010 yılından bu yana, pazar değeri her geçen yıl büyüyor. Artık önümüze bakma ve yeni projeler, fikirler üretme aşamasındayız. Herkes daha global düşünüyor, daha global tüketiyor" dedi.

RİVA İZLEMİ

TÜRK futbolunun çok önemli sorunları var. Ancak sorunların çözümü için gerekli her şeye de sahibiz. Dün Riva'da yapılan Stratejik Plan Tanıtım Toplantısı'nı bu açıdan son derece kıymetli buluyorum. Türk futbolunun tüm paydaşlarını bu kadar geniş bir katılımla bir araya getirmek başlı başına önemli bir iş. Gösterilen bu destek mutlaka sorunları çözüm noktasında TFF'nin arkasında itici bir güç olacaktır. Yapılan sunumda 5 büyük ligle ilgili veriler ve örneklemeler son derece başarılıydı. Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan çalıştaylarda TFF'nin yol haritasını çok daha net bir şekilde göreceğiz. Özellikle dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve ligimizin marka değerini artırma yolunda yapılacak hamleler son derece önemli. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da söylediği gibi futbol asla futbol değil. Bu bağlamda, bakanlığın TFF ile uyumlu çalışması, çözüme çok daha kolay bir şekilde ulaşılmasını sağlayacaktır. Türkiye, Avrupa'nın en genç nüfusu. Müthiş bir potansiyele sahibiz. Yeter ki bu potansiyelin dışarı çıkması için uygun ortam sağlansın. Bunun da başarılacağına yürekten inanıyorum. (Onur Özkan)