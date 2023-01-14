Beşiktaş’ın zorlu Konyaspor sınavı

Beşiktaş Süper Lig'in 19. haftasında bugün deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Saat 16.00'da start alacak maçı Abdülkadir Bitigen yönetecek.

Kartal'da bu maçta sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal ve sarı kart cezalısı Salih Uçan takımdaki yerini alamayacak. Şenol Güneş'in öğrencileri zorlu maçtan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

5 İSİM CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Konyaspor ile oynanacak zorlu karşılaşma öncesi 5 isim sarı kart sınırında bulunuyor. Siyah- Beyazlı takımda Romain Saiss, Josef, Gedson Fernandes, Redmond ve Cenk bu maçta kart görmeleri halinde 20. haftada oynanacak Kayserispor maçında forma giyemeyecek