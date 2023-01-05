Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Bırakın yakamızı

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş VAR kayıtlarıyla ilgili "Gaziantep maçında mağdur olan biziz. Ne yanlış yapıldı, hakem kırmızı kart gösterebilirdi. Açıklaması da yapılmış, hata yaptı. Bu bir suç değil hatadır. Biz zaten gerideyiz. Bırakın yakamızı" dedi.

    Bırakın yakamızı
    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş VAR kayıtlarıyla ilgili "Gaziantep maçında mağdur olan biziz. Ne yanlış yapıldı, hakem kırmızı kart gösterebilirdi. Açıklaması da yapılmış, hata yaptı. Bu bir suç değil hatadır. Biz zaten gerideyiz. Bırakın yakamızı" dedi. Güneş, tüm maçların VAR kayıtlarının açıklanmasını istedi.

    İDMANDA 4 EKSİK
    Hafta içinde oynanan 17'nci haftayı BAY geçen Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde dün sabah yapılan antrenmana dinlendirilen Weghorst, Ghezzal, Kerem Atakan, Salih Uçan ve Oğuzhan yer almadı.


    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Masada Bakanlık ve vekil dağılımı savaşı!
    Haberler Spor Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Bırakın yakamızı
        SON DAKİKA