Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Bırakın yakamızı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş VAR kayıtlarıyla ilgili "Gaziantep maçında mağdur olan biziz. Ne yanlış yapıldı, hakem kırmızı kart gösterebilirdi. Açıklaması da yapılmış, hata yaptı. Bu bir suç değil hatadır. Biz zaten gerideyiz. Bırakın yakamızı" dedi. Güneş, tüm maçların VAR kayıtlarının açıklanmasını istedi.
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Hafta içinde oynanan 17'nci haftayı BAY geçen Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde dün sabah yapılan antrenmana dinlendirilen Weghorst, Ghezzal, Kerem Atakan, Salih Uçan ve Oğuzhan yer almadı.
İDMANDA 4 EKSİK
Hafta içinde oynanan 17'nci haftayı BAY geçen Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde dün sabah yapılan antrenmana dinlendirilen Weghorst, Ghezzal, Kerem Atakan, Salih Uçan ve Oğuzhan yer almadı.