Okan Buruk, İstanbulspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İstanbulspor maçı sonrası konuştu. Maçın büyük bölümünde çok iyi oynadıklarını dile getiren Buruk, "Daha erken bitirebileceğimiz bir maçı 2-1, biraz da stresli bir şekilde bitirdik. Bunu bu sezon birkaç defa yaşadık, puan kayıplarımız da oldu. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Kaliteli oyunculara sahibiz, oyunu bitirebilmeliyiz" dedi.
BU SEVİNCİ TAM YAŞAYAMADIK
Tecrübeli hoca sözlerini şöyle noktalandırdı: Maçın sonunu istediğimiz gibi bitiremeyince soyunma odasında biraz buruktuk. Liderlik sevincini tam yaşayamadık. Üçüncü golü atmalıydık. Devamında rakibi oyuna ortak ettik. Liderliği bırakmamak için daha iyisini yapmalıyız. Dominant oyunu 90 dakikaya yaymak zorundayız.
ICARDİ, A. GÜCÜ MAÇINA YETİŞİR
Okan Buruk, sakat olan Mauro Icardi'nin 4 Ocak'taki Ankaragücü maçında sahada olabileceğini söyledi. Buruk, Torreira'ya ise cezalı duruma düştüğü için kızdığını, daha önce de basit bir sarı kart gördüğünü söyledi ve "Sivas'a götürmeyeceğiz. İstanbul'da çalışacak" diye konuştu.