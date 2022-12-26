Okan Buruk, İstanbulspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İstanbulspor maçı sonrası konuştu. Maçın büyük bölümünde çok iyi oynadıklarını dile getiren Buruk, "Daha erken bitirebileceğimiz bir maçı 2-1, biraz da stresli bir şekilde bitirdik. Bunu bu sezon birkaç defa yaşadık, puan kayıplarımız da oldu. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Kaliteli oyunculara sahibiz, oyunu bitirebilmeliyiz" dedi.