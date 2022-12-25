Abdullah Avcı, Jesus’un Fener'i önünde kalitesini konuşturdu

Trabzonspor iç sahada oynadığı Fenerbahçe maçında 3 puanı elde ederken, dev maçta Abdullah Avcı'nın analizleri fark yarattı. 13 haftada 36 gol atan Fenerbahçe bu derbide etkisiz bir görüntü çizdi ve isabetli şut dahi atamadı. Sarı-Lacivertliler, ilk yarıda Joshua King'in direkte patlayan topu dışında istediklerini yapamadı. Abdullah Avcı ve ekibi Fenerbahçe mücadelesine en iyi şekilde hazırlanırken, karşılaşma öncesinde oyuncularına da rakipleri hakkında tek tek detaylı bir analiz yapmıştı. Avcı maç sonunda ise "Rakibimiz Fenerbahçe her türlü planı olan bir takım. Biz rakibin güçlü ve güçsüz yanlarını biliyorduk. Zaten ona göre bir hazırlık yaptık. Oyuncularımız da oyun planına sadık kaldı. En önemlisi rakibimizi iyi bir oyun ile yenmeyi başardık" diye konuştu.