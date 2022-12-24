Beşiktaş'ta Şenol Güneş neşteri vurdu: Alli kulübeye Gedson 11’e

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Süper Lig'de yarın oynanacak Gaziantep karşılaşmasının kadrosunu belirledi. Tecrübeli hoca kalede Mert'e görev verecek. Defans bölgesinde Saiss'in yokluğunda Tayyip Talha'nın yanında Necip'i oynatması bekleniyor. Güneş, sağ bekte Rosier'i, sol bekte ise Mausuka'ya görev verecek. Şanlıurfa maçında oyundan çıkarken büyük tepki gören Dele Alli'yi kulübeye çekmeyi planlmayan başarılı çalıştırıcı orta sahayı Atiba-Salih ve Gedson üçlüsünden kurmayı hedefliyor. Güneş, kanat bölgesinde ise Redmond ve Cenk Tosun'u oynatmayı planlıyor. Başarılı çalıştırıcının Antep karşısındaki gol silahı ise Wout Weghorst olacak.



SAİSS'TE HEDEF KASIMPAŞA

Beşiktaş'ın Dünya Kupası'ndan sakat dönen Faslı stoperi Saiss'in dün İstanbul'da yapılan kontrollerinde sol arka adalesinde soruna rastlandı. Saiss'in sakatlığı sebebiyle Gaziantep ve Adana Demirspor maçlarında forma giyemeyeceği, K.Paşa maçına yetiştirilmeye çalışılacağı belirtildi.



ÇEKİNCEMİZ YOK

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ Türkiye Kupası'nda Ankaragücü ile eşleşmelerinin ardından ligde yaşanan olaylar ile ilgili "Beşiktaş Kulübü, Türkiye'nin her yerine gider, maçını oynar, gelir. Bizim o anlamda sıkıntı ve çekincemiz yok. Dostluk çerçevesi içerisinde maçın oynanacağını düşünüyoruz" dedi.