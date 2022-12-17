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    Valentin Rosier'a Fransız kancası! Ligue 1 ekibi Lille devreye girdi

    Beşiktaş’ta son dönemde eleştirilerin hedefi olan Valentin Rosier için Ligue 1 ekibi Lille devreye girdi. Fransız ekibi, 25 yaşındaki sağ bekin menajeri ile temasta. Ayrılık halinde ise B planı hazır.

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    Lille’den Rosier hamlesi

    Teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'i getiren Beşiktaş'ta Valentin Rosier'in geleceği merak konusu olurken, futbolcu ile ilgili transfer konusunda gelişmeler yaşanıyor. Ligue 1 ekiplerinden Lille, Fransız sağ bek oyuncusu Rosier'i gündemine aldı. Futbolcunun menajeri ile de transfer için ilk temas da kuruldu. Rosier'in menajeriyle temaslar devam ediyor. Ancak; Beşiktaş Kulübü'ne ise şu an için ulaşan resmi bir teklif bulunmuyor. Son dönemde disiplinsiz tavırları ile tepki çeken ve teknik direktör Şenol Güneş'in toplantı yaparak uyardığı futbolcunun ayrılması durumunda ise alternatif isimler hazır olduğu öğrenildi.



    ONUR VE KEREM BEKLEMEDE
    Beşiktaş'ta Rosier ile yol ayrımı yaşanması halinde Kayserispor'da oynayan Onur Bulut ve Siyah-Beyazlılar'ın Çaykur Rizespor'a kiraladığı Kerem Kalafat alternatif isimler durumunda. 4.8 milyon Euro'ya alınan futbolcu için son kararı Şenol Güneş verecek.

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