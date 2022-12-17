Valentin Rosier'a Fransız kancası! Ligue 1 ekibi Lille devreye girdi

Teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'i getiren Beşiktaş'ta Valentin Rosier'in geleceği merak konusu olurken, futbolcu ile ilgili transfer konusunda gelişmeler yaşanıyor. Ligue 1 ekiplerinden Lille, Fransız sağ bek oyuncusu Rosier'i gündemine aldı. Futbolcunun menajeri ile de transfer için ilk temas da kuruldu. Rosier'in menajeriyle temaslar devam ediyor. Ancak; Beşiktaş Kulübü'ne ise şu an için ulaşan resmi bir teklif bulunmuyor. Son dönemde disiplinsiz tavırları ile tepki çeken ve teknik direktör Şenol Güneş'in toplantı yaparak uyardığı futbolcunun ayrılması durumunda ise alternatif isimler hazır olduğu öğrenildi.