Fenerbahçe’ye kötü haber! Antoine Semenyo transferi yattı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Joao Pedro'nun sakatlığı sonrasında kadrosuna bir golcü takviyesi yapacağı gündemdeki sıcaklığını koruyor. Sarı-Lacivertliler'in gündemine gelen isimlerden biri olan Bristol City'nin golcüsü Antoine Semenyo ile ilgili dikkati çeken gelişmeler yaşanıyor.
SEMENYO'YU İSTEYEN ÇOK
Fenerbahçe'nin Vincent Aboubakar ile birlikte alternatif isimlerden biri olarak listede tuttuğu Antoine Semenyo için Crystal Palace, Aston Villa, Bournemouth, Everton ve Watford kulüpleri devreye girmişti. Championship ekibi Bristol City, transferin gözdesi haline gelen futbolcu ile ilgili kararını verdi.
BRISTOL, SÖZLEŞMEYİ UZATMAK İSTİYOR
Bristol City Kulübü ile Semenyo arasındaki sözleşme normal şartlarda 30 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. Ancak; Championship ekibi, memnun olduğu futbolcunun sözleşmesini 1 sene uzatma hakkına sahip. Bristol, 22 yaşındaki golcü ile yola devam etme kararı aldı. Bristol taraftarları da futbolcunun kalması yönünde sosyal medyada paylaşımlar yapmaya devam ediyor.