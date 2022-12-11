Fenerbahçe’ye kötü haber! Antoine Semenyo transferi yattı

İLGİ VAR, RESMİ TEKLİF YOK

Bu arada Fenerbahçe'ye yakın kaynaklardan elde edilen bilgiye göre; Semenyo ile ilgili Fenerbahçe'nin henüz resmi bir transfer teklifi olmadığı ve transfer sürecinin sadece ilgi düzeyinde olduğu öğrenildi. Futbolcunun da Ada'da kalmaya sıcak baktığı belirtildi.