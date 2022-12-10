Şenol Güneş'ten Valentin Rosier için şok rapor: Teklif gelirse satın

Beşiktaş'ta geleceği merak edilen oyunculardan birisi olan Valentin Rosier ile ilgili olarak şok bir iddia ortaya atıldı.
Tecrübeli teknik adam Şenol Güneş'in Beşiktaş yönetimine verdiği raporda "İyi bir teklif gelirse satılsın" ifadesinin geçtiği iddia edildi. Şenol Güneş'in Fransız sağ beki disiplinsiz olduğu için beğenmediği ifade ediliyor. Şenol Güneş'in bu raporunun ardından yönetimin nasıl bir yol çizeceği ise merak konusu.
Beşiktaş, Sergen Yalçın döneminde kazanılan şampiyonlukta çok büyük payı olan Rosier için Sporting Lizbon kulübüne 4 milyon 800 bin Euro bonservis bedeli ödemişti.