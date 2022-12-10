Şenol Güneş'ten Valentin Rosier için şok rapor: Teklif gelirse satın





Tecrübeli teknik adam Şenol Güneş'in Beşiktaş yönetimine verdiği raporda "İyi bir teklif gelirse satılsın" ifadesinin geçtiği iddia edildi. Şenol Güneş'in Fransız sağ beki disiplinsiz olduğu için beğenmediği ifade ediliyor. Şenol Güneş'in bu raporunun ardından yönetimin nasıl bir yol çizeceği ise merak konusu.