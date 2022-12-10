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    Şenol Güneş'ten Valentin Rosier için şok rapor: Teklif gelirse satın

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in, yönetime verdiği raporda disiplinsiz bulduğu Valentin Rosier için “İyi bir teklif gelirse satılsın” ifadesini kullandığı iddia edildi.

    Teklif gelirse satın

    Beşiktaş'ta geleceği merak edilen oyunculardan birisi olan Valentin Rosier ile ilgili olarak şok bir iddia ortaya atıldı.



    Tecrübeli teknik adam Şenol Güneş'in Beşiktaş yönetimine verdiği raporda "İyi bir teklif gelirse satılsın" ifadesinin geçtiği iddia edildi. Şenol Güneş'in Fransız sağ beki disiplinsiz olduğu için beğenmediği ifade ediliyor. Şenol Güneş'in bu raporunun ardından yönetimin nasıl bir yol çizeceği ise merak konusu.



    Beşiktaş, Sergen Yalçın döneminde kazanılan şampiyonlukta çok büyük payı olan Rosier için Sporting Lizbon kulübüne 4 milyon 800 bin Euro bonservis bedeli ödemişti.



        Beşiktaş'ın 26 yaşındaki Fransız sağ beki bu rakama satması çok zor bir ihtimal olarak görünüyor.



        Eğer yönetim en az zararla Rosier'in satışını gerçekleştirebilirse yeni bir sağ bek için transfer çalışmalarına başlayacak.



        Ocak ayındaki ara transfer döneminin Beşiktaş için hareketli geçmesi bekleniyor.
            1 ücret 10 kazanç
            Haberler Spor Şenol Güneş'ten Valentin Rosier için şok rapor: Teklif gelirse satın
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