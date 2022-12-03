Japonya’dan sonra Güney Kore'de son 16 turuna yükseldi

Sürprizlerle dolu Dünya Kupası'nda H Grubu'nda Güney Kore ile Portekiz karşılaştı. Portekiz'in favori çıktığı maçta geriye düşmesine karşın pes etmeyen ve kazanan 2-1'lik skorla Güney Kore oldu. Maçtan önce Son 16 turuna kalmayı garantileyen Portekiz'in golü 5. dakikada Ricardo Horta ile geldi. Bu golden sonra Güney Kore 27. dakikada Young-Gwon Kim ile maçta 1-1'lik beraberliği yakaladı. Özellikle son bölümü heyecan dolu geçen karşılaşmanın 90+1. dakikasında Hee-Chan Hwang'ın golü Güney Kore'yi 2-1'lik üstünlüğe taşıdı. Kore Milli Takımı'nın bir kulağı ise gruptan çıkma yolundaki rakibi Uruguay'ın maçındaydı. Güney Kore, 2-1'lik skorun avantajını kullandı ve Dünya Kupası'nda tur atladı. Uruguay'a ise 2-0'lık galibiyet tur için yeterli olmadı. Bu sonucun ardından Güney Kore, tur biletini averajla cebine koydu ve büyük bir sevinç yaşadı. Bu arada Güney Kore'de Kim Min-Jae karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı. Güney Koreli futbolcular rakiplerinin maçının son anlarını ise cep telefonlarından izledi.