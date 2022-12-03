Japonya’dan sonra Güney Kore'de son 16 turuna yükseldi

Sürprizlerle dolu Dünya Kupası'nda H Grubu'nda Güney Kore ile Portekiz karşılaştı. Portekiz'in favori çıktığı maçta geriye düşmesine karşın pes etmeyen ve kazanan 2-1'lik skorla Güney Kore oldu. Maçtan önce Son 16 turuna kalmayı garantileyen Portekiz'in golü 5. dakikada Ricardo Horta ile geldi. Bu golden sonra Güney Kore 27. dakikada Young-Gwon Kim ile maçta 1-1'lik beraberliği yakaladı. Özellikle son bölümü heyecan dolu geçen karşılaşmanın 90+1. dakikasında Hee-Chan Hwang'ın golü Güney Kore'yi 2-1'lik üstünlüğe taşıdı. Kore Milli Takımı'nın bir kulağı ise gruptan çıkma yolundaki rakibi Uruguay'ın maçındaydı. Güney Kore, 2-1'lik skorun avantajını kullandı ve Dünya Kupası'nda tur atladı. Uruguay'a ise 2-0'lık galibiyet tur için yeterli olmadı. Bu sonucun ardından Güney Kore, tur biletini averajla cebine koydu ve büyük bir sevinç yaşadı. Bu arada Güney Kore'de Kim Min-Jae karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı. Güney Koreli futbolcular rakiplerinin maçının son anlarını ise cep telefonlarından izledi.
URUGUAY AVERAJ KURBANI
Uruguay Dünya Kupası H Grubu son maçında Gana'yı 2-0 mağlup etmesine rağmen, gol averajı nedeniyle grubu üçüncü sırada tamamladı ve turnuvaya veda etti. Güney Kore ile birlikte 4 puana sahip olan ve genel averajda da Asya ekibiyle eşitlik sağlayan Uruguay, grup maçlarında sadece 2 gol attığı için üçüncü olarak tunruvaya grup aşamasında veda etti.
SON BİLET İSVİÇRE'NİN
Dünya Kupası G Grubu 5 gole sahne olan maçta İsviçre, Sırbistan'ı 3-2 mağlup etti ve adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. İsviçre'ye galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Shaqiri, 44. dakikada Embolo ve 48. dakikada Freuler kaydetti. Sırbistan'ın golleri ise 26. dakikada Mitrovic ve 35. dakikada Vlahovic'ten geldi. Bu skorla grupta puanını 6'ya yükselten İsviçre, lider Brezilya'nın ardından ikinci sırayı alarak son 16'ya kalan son takım oldu. 2018 Dünya Kupası'nda gruplarda İsviçre'nin iki puan arkasında kalarak turnuvaya veda eden Sırbistan, yine aynı gruba düştüğü İsviçre'ye bu kez son maçta mağlup olarak turnuvaya veda etti.