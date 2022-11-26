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    Ekvador ile Hollanda berabere kaldı! Valencia gol sayısını 3 ‘e yükseltti

    Hollanda 6.dakikada Gakpo ile öne geçti. Ekvador rakibine Süper Lig’in kralı Enner Valencia ile karşılık verdi. Karşılaşma 1-1 sona erdi. İşte detaylar...

    Hem ligde hem kupada kral

    Dünya Kupası A Grubu'nda Ekvador Hollanda ile 1-1 berabe kaldı. 6. dakikada Hollanda öne geçti. Caicedo'nun hatalı pası sonucu topu önünde bulan Klaassen, pasını Gakpo'ya verdi. Gakpo'nun ceza yayının solundan çıkardığı sert şutta meşin yuvarlak köşeden filelerle buluştu: 1-0. Ekvador aradığı golü 49. dakikada kaptanı Enner Valencia ile buldu. Estupinan'ın ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Noppert'ten seken topu altıpasın içinde tamamlayan Valencia, beraberliği sağladı: 1-1. Ligde attığı 13 golle gol krallığında zirvede yer alan Fenerbahçeli yıldız Kupada çıktığı 2 maçta da 3 gole imza atarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Beraberlik golünü bulduktan sonra Hollanda kalesinde iyice baskı kuran Ekvador'da Plata'nın 59. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten döndü. Kalan dakikalarda ol olmadı ve Kar şılaşma 1-1 sona erdi.



    VALENCİA GOLÜ ATTI SAKATLANDI
    Ekvador'un kaptanı Valencia, karşılaşmanın 90. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Öte yandan Beşiktaşlı futbolcu Weghorst, 79. dakikada Gakpo'nun yerine oyuna dahil oldu.

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