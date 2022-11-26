Ekvador ile Hollanda berabere kaldı! Valencia gol sayısını 3 ‘e yükseltti

Dünya Kupası A Grubu'nda Ekvador Hollanda ile 1-1 berabe kaldı. 6. dakikada Hollanda öne geçti. Caicedo'nun hatalı pası sonucu topu önünde bulan Klaassen, pasını Gakpo'ya verdi. Gakpo'nun ceza yayının solundan çıkardığı sert şutta meşin yuvarlak köşeden filelerle buluştu: 1-0. Ekvador aradığı golü 49. dakikada kaptanı Enner Valencia ile buldu. Estupinan'ın ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Noppert'ten seken topu altıpasın içinde tamamlayan Valencia, beraberliği sağladı: 1-1. Ligde attığı 13 golle gol krallığında zirvede yer alan Fenerbahçeli yıldız Kupada çıktığı 2 maçta da 3 gole imza atarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Beraberlik golünü bulduktan sonra Hollanda kalesinde iyice baskı kuran Ekvador'da Plata'nın 59. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten döndü. Kalan dakikalarda ol olmadı ve Kar şılaşma 1-1 sona erdi.