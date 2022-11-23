Galatasaray taraftarından Cristiano Ronaldo çılgınlığı! Manchester United'la sözleşmeyi feshetti sosyal medya yıkıldı

Dünya futbolunun en önemli yeteneklerinden biri olan Portekiz yıldız, İngiliz kulübü Manchester Uniter ile yollarını ayırdı. Bu ayrılığın ardından Galatasaray taraftarları sosyal medya üzerinden Ronaldo'ya transfer çağrısı yaptı.
Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Portekizli yıldız Ronaldo'nun kadroya katılması için yönetime esprili mesajlar yolladı. Galatasaray taraftarları, Cristiano Ronaldo'nun son Instagram paylaşımına 'Come to Galatasaray' yorumları yapmaya başladı.
Galatasaray taraftarının attığı mesajlar içinde en dikkat çekeni ise, "Şimdi değilse ne zaman Ronaldo" şeklinde olanıydı.