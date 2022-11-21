Sultanlar liginde file derbisini Fenerbahçe kazandı! Galatasaray set bile alamadı | Spor haberleri

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında derbi heyecanı yaşandı. Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan derbide Fenerbahçe Opet, deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi. İlk sette Fedorovtseva ile etkili servisler atarak rakibinin oyun kurmasına engel olan Fenerbahçe seti 25-16 alarak maçta 1-0 öne geçti. Etkili başladığı ikinci sette ev sahibi ekibin 4 sayılık serisine 7 sayılık seri ile yanıt veren Fenerbahçe Opet, seti de 19-25 önde bitirdi ve durumu 2-0 yaptı. Fenerbahçe Opet, maçın başından itibaren rakibine kabul ettirdiği üstün oyununu üçüncü sete de taşıdı ve Arina Fedorovtseva'nın sayısıyla seti 20-25, derbi karşılaşmasını da da 3-0'lık skor ile kazandı.
4 HAFTALIK HASRET 4 GOLLE SONA ERDİ
Spor Toto 1. Lig'de Sakaryaspor evinde Bandırma'yı 4-2 yendi ve 4 hafta sonra galibiyet aldı. Yeşilsiyahlıların golcüsü Hurşit Taşçı 9, 45 ve 73. dakikalarda fileleri sarstı. Tatangalar'da Kaiyne Woolery 90'da 4. golü attı. Bandırma'nın sayıları 58'de Caner Cavlun ve 90+5'te Atabey'den geldi. Uzatmalarda Nalepa ve Tshibangu atıldı.
HAMSİK GÖZYAŞLARIYLA NOKTALADI
Trabzonspor'un yıldız ismi Marek Hamsik, Slovakya - Şili maçı ile birlikte milli takım defterini kapattı. 0-0 biten maç ile birlikte son kez Slovakya formasını giyen Hamsik, göz yaşlarını tutamadı. 35 yaşındaki yıldız, Slovakya formasıyla 135 maçta 26 gol, 20 asist üretti. Tribünler Hamsik'i alkışladı.
2. LİG'DE TOPLU SONUÇLAR
Beyaz Grup: Soma-Şanlıurfa: 0-1, Nazilli Bld-Arnavutköy Bld: 1-1, Bursa-Isparta 32: 1-2, Afyon-Menemen: 2-0, Batman Petrol-Düzce: 3-2, Çorum-24Erzincan: 1-0, Sivas Bld-İnegöl: 0-2, Amed-Bayburt: 2-0, Esenler Erok-Tarsus İY: 2-0.
Kırmızı Grup: Kastamonu-Etimesgut Bld: 1-0, Ankara Demir-Karacabey Bld: 3-1, Kocaeli- Diyarbekir: 1-0, Kırşehir-İskenderun: 1-3, Serik Bld-Vanspor: 2-4, Sarıyer-Zonguldak: 1-0, Buca-Adıyaman: 5-1, Uşak -1461 Trabzon: 0-1, Balıkesir-Fethiye: 2-0, Pazar-Kırklareli: 0-0.
BEŞİKTAŞ İSTERSE İMZALARIZ
Beşiktaş'ta kiralık oynayan Tayfur Bingöl'ün geleceği için konuşan Altıparmak, "Tayfur şu anda Beşiktaş'ta mutlu. Takıma maksimum katkı sağlamak istiyor. Beşiktaş isterse opsiyonu kullanır. Beşiktaş ile henüz sözleşme konusunu konuşmadık" ifadesini kullandı.
OKAY, SELÇUK VE MEHMET TOPAL...
Okay Yokuşlu hakkında ünlü menajer, "İngiltere tercihi için memnun. Ben Avrupa'ya giden yerli oyuncuların zaten dönmemesi taraftarıyım. Okay'ın yurt dışında devam etmesi iyi bir seçim oldu" dedi. Selçuk İnan'ın teknik direktörlüğe hazırlandığını belirten Altıparmak, "Birçok teklif aldı. Avrupa'da gözlemlemeler yapıyor, kendini geliştiriyor. Türkiye'de başarılı teknik adamlardan biri olmak istiyor" diye konuştu. Altıparmak, Mehmet Topal'ın yorumculuk teklifleri aldığını, bunu düşünmediğini ve 1-2 seneye teknik direktör olarak hazır olacağını da dile getirdi. (Emrah KARALİNÇ)