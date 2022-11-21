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    Sultanlar liginde file derbisini Fenerbahçe kazandı! Galatasaray set bile alamadı | Spor haberleri

    Sultanlar Ligi’nde deplasmanda derbide ezeli rakibi Galatasaray ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe maçı set vermeden kazandı... İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 21 Kasım TAKVİM Gazetesi spor haberleri...

    File derbisi Fener’in

    Misli.com Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında derbi heyecanı yaşandı. Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan derbide Fenerbahçe Opet, deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi. İlk sette Fedorovtseva ile etkili servisler atarak rakibinin oyun kurmasına engel olan Fenerbahçe seti 25-16 alarak maçta 1-0 öne geçti. Etkili başladığı ikinci sette ev sahibi ekibin 4 sayılık serisine 7 sayılık seri ile yanıt veren Fenerbahçe Opet, seti de 19-25 önde bitirdi ve durumu 2-0 yaptı. Fenerbahçe Opet, maçın başından itibaren rakibine kabul ettirdiği üstün oyununu üçüncü sete de taşıdı ve Arina Fedorovtseva'nın sayısıyla seti 20-25, derbi karşılaşmasını da da 3-0'lık skor ile kazandı.

    4 HAFTALIK HASRET 4 GOLLE SONA ERDİ
    Spor Toto 1. Lig'de Sakaryaspor evinde Bandırma'yı 4-2 yendi ve 4 hafta sonra galibiyet aldı. Yeşilsiyahlıların golcüsü Hurşit Taşçı 9, 45 ve 73. dakikalarda fileleri sarstı. Tatangalar'da Kaiyne Woolery 90'da 4. golü attı. Bandırma'nın sayıları 58'de Caner Cavlun ve 90+5'te Atabey'den geldi. Uzatmalarda Nalepa ve Tshibangu atıldı.



    HAMSİK GÖZYAŞLARIYLA NOKTALADI
    Trabzonspor'un yıldız ismi Marek Hamsik, Slovakya - Şili maçı ile birlikte milli takım defterini kapattı. 0-0 biten maç ile birlikte son kez Slovakya formasını giyen Hamsik, göz yaşlarını tutamadı. 35 yaşındaki yıldız, Slovakya formasıyla 135 maçta 26 gol, 20 asist üretti. Tribünler Hamsik'i alkışladı.

    2. LİG'DE TOPLU SONUÇLAR
    Beyaz Grup: Soma-Şanlıurfa: 0-1, Nazilli Bld-Arnavutköy Bld: 1-1, Bursa-Isparta 32: 1-2, Afyon-Menemen: 2-0, Batman Petrol-Düzce: 3-2, Çorum-24Erzincan: 1-0, Sivas Bld-İnegöl: 0-2, Amed-Bayburt: 2-0, Esenler Erok-Tarsus İY: 2-0.
    Kırmızı Grup: Kastamonu-Etimesgut Bld: 1-0, Ankara Demir-Karacabey Bld: 3-1, Kocaeli- Diyarbekir: 1-0, Kırşehir-İskenderun: 1-3, Serik Bld-Vanspor: 2-4, Sarıyer-Zonguldak: 1-0, Buca-Adıyaman: 5-1, Uşak -1461 Trabzon: 0-1, Balıkesir-Fethiye: 2-0, Pazar-Kırklareli: 0-0.



    BEŞİKTAŞ İSTERSE İMZALARIZ
    Beşiktaş'ta kiralık oynayan Tayfur Bingöl'ün geleceği için konuşan Altıparmak, "Tayfur şu anda Beşiktaş'ta mutlu. Takıma maksimum katkı sağlamak istiyor. Beşiktaş isterse opsiyonu kullanır. Beşiktaş ile henüz sözleşme konusunu konuşmadık" ifadesini kullandı.

    OKAY, SELÇUK VE MEHMET TOPAL...
    Okay Yokuşlu hakkında ünlü menajer, "İngiltere tercihi için memnun. Ben Avrupa'ya giden yerli oyuncuların zaten dönmemesi taraftarıyım. Okay'ın yurt dışında devam etmesi iyi bir seçim oldu" dedi. Selçuk İnan'ın teknik direktörlüğe hazırlandığını belirten Altıparmak, "Birçok teklif aldı. Avrupa'da gözlemlemeler yapıyor, kendini geliştiriyor. Türkiye'de başarılı teknik adamlardan biri olmak istiyor" diye konuştu. Altıparmak, Mehmet Topal'ın yorumculuk teklifleri aldığını, bunu düşünmediğini ve 1-2 seneye teknik direktör olarak hazır olacağını da dile getirdi. (Emrah KARALİNÇ)

        BOYD'A TÜRKİYE'DEN TEKLİF
        Beşiktaş'ın sezon başında lisansını dondurduğu Tyler Boyd, ara transfer dönemini beklemeden sözleşmesini feshetti. ABD'li kanat oyuncusuna Spor Toto Süper Lig ve 1. Lig'den teklifler olduğu ancak; kendisine gelişen bu teklifleri şimdilik geri çevirdiği öğrenildi. 27 yaşındaki futbolcu, öncelikle ülkesi ABD'de bazı görüşmeler gerçekleştirecek.



        EN İYİSİ VODAFONE PARK
        France Football Dergisi, dünyadaki en iyi atmosfere sahip 30 stadı açıkladı. Türk takımları arasında en önde olan Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park, listede 7. sırada yer aldı. Arjantin'den Boca Juniors'un stadı La Bombanera'nın ilk sırada olduğu listede Galatasaray 11, Fenerbahçe ise 17. sırada.



        KARTAL DEPLASMANDA KANATLANDI
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş Emlakjet, konuk olduğu Gaziantep Basketbol'u 82-76 yendi. Siyah- Beyazlı takımda maçtaki en skorer oyuncu 19 sayı kaydeden Okben Ulubay olurken, onu 17 sayıyla Matt Mooney takip etti. Günün diğer maçında Aliağa Petkim evinde Büyükçekmece'yi 79-75 mağlup etti. Aliağa Petkim'de Prewitt ve Simmons 17'şer sayı ile galibiyette önemli rol oynadı.



        ERDOĞAN TRİBÜNDE
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani'nin daveti üzerine başkent Doha'ya gitti ve 2022 Dünya Kupası açılış maçını izledi. Başkan Erdoğan resepsiyonda, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Ürdün Kralı II. Abdullah gibi çok sayıda lider ile görüştü.



            TURNUVANIN MASKOTU:&NBSP;LA'EEB
            2022 Dünya Kupası'nın maskotu hayvan figürü yerine Katar'ın geleneksel beyaz kıyafetinden yaratılan "La'eeb" isimli uçan bir karakter seçildi.



            VALENCIA COŞTU EKVADOR GÜLDÜ
            2022 Dünya Kupası'nda açılış maçına Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia damga vurdu. Katar'ın Ekvador'u konuk ettiği maçta 3. dakikada kafa golü atan Valencia takımını öne geçirdi. Fakat VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi. Baskısını sürdüren Ekvador'da Valencia kaleci Alsheeb'in müdahalesiyle yerde kalınca takımına penaltı kazandırdı ve 16. dakikada ağları sarstı: 1-0. 31. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya müthiş bir kafa vuruşu yapan 33 yaşındaki yıldız futbolcu, skoru 2-0'a getirmeyi başardı.

            77'DE OYUNDAN ÇIKTI
            Aldığı darbe sonrası bir sakatlık geçiren Valencia, 77. dakikada kenara gelerek kendini riske etmedi. Valencia, 2014 Dünya Kupası'nda takımının son 3 golünü atmıştı. 2018'e katılamayan Ekvador'da Valencia dünküler ile son 5 golü kaydetti.



            TARİHİ BİR GOL ATTIM ÇOK SEVİNDİM
            Maçın adamı seçilen Enner Valencia, "Takımımıza inanıyoruz. Gruptan çıkma adına ilk adımı attık. İlk gol tarihi bir gol ve çok sevindim, inkar edemeyeceğim. Beni en mutlu eden şey ülkemin ve takımın yüzünü güldürmek" diye konuştu.



                BENZEMA ŞOKU
                Fransa Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Karim Benzema, sakatlığı nedeniyle 2022 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek. 34 yaşındaki golcü futbolcunun antrenmanda kalçasından sakatlandığı bildirildi. Fransa, Karim Benzema'nın yerine başka bir oyuncuyu da kadroya dahil etmedi.

                DEV TURNUVADA BUGÜN 3 MAÇ VAR
                Dünya Kupası'nda turnuvanın ikinci gününde birbirinden çekişmeli üç maç oynanacak. A Grubu'nda Katar ve Ekvador ile aynı grupta yer alan Hollanda ile Senegal saat 19.00'da karşılaşacak ve A Grubu'nda ilk hafta maçları tamamlanacak. B Grubu'nda kupanın favorilerinden İngiltere, sürpriz arayan İran ile kapışacak, maç 16.00'da oynanacak. Grubun diğer karşılaşmasında ABD ile Galler mücadele edecek. Maç 22.00'de TRT Spor ekranlarında olacak.



                TFF'DEN OFSAYT TEKNOLOJİSİ'NE YAKIN MARKAJ
                Türkiye Futbol Federasyonu, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda yeni uygulanacak teknolojileri çok yakından takip edecek. Bunlardan biri de Yarı Otomatik Ofsayt Teknolojisi. (SAOT) TFF yetkilileri, yeni uygulamanın öncelikle Katar'da başarılı olup olamayacağını merakla bekliyor. Şayet söz konusu teknoloji bu Dünya Kupası'nda başarılı olursa, ulusal ligler ve UEFA gibi konfederasyonlar gereken hazırlığı yaparak uygulamayı yürürlüğe sokacak. Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki TFF'nin yatırım planı ve programına mali açıdan yük getirecek bu uygulamayı da eklediği öğrenildi.

                "TÜRKİYE CİDDİ HAZIRLIK YAPMALI"
                Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanlarından Yusuf Namoğlu, Otomatik Ofsayt Teknolojisi ile ilgili TAKVİM'e çok özel açıklamalar yaptı. Namoğlu, "FIFA uzun zamandır bunun deneyini yaptı. Başarılı bir ortam elde etti. Bu sistem ofsaytı yakalamada büyük avantaj. Futbol açısından çok önemli" dedi. Sistemin Türkiye'de ne zaman kullanılabileceği konusunda ise Namoğlu,"Bence kısa süre içinde Türkiye'de hayata geçirilemez. En azından bu sezon uygulamaya girmez. Gelecek sezon ciddi bir hazırlık yapılırsa olabilir" yanıtını verdi. (Emrah KARALİNÇ)



                TOPRAK SEZONU İKİNCİ TAMAMLADI
                Toprak Razgatlıoğlu, 2022 WSBK'da sezonu ikinci olarak tamamladı. Sezon boyunca 29 kez podyuma çıkmayı başaran Pata Yamaha Fabrika Takımı pilotu Toprak, 14 kez damalı bayrağı ilk sırada geçerken, dokuz kez ikincilik elde etti. Sezonu 601 puanla Bautista birinci, Jonathan Rea ise 502 puanla 3. bitirdi



                    MİLLLİER POLONYA KARŞISINDA
                    Özel bir organizyon için Hırvatistan'da bulunan Ümit Milli Futbol Takımımz bugün hazırlık maçında Polonya ile karşı karşıya gelecek. Hırvatistan'ın Pula şehrindeki Medulis bölgesinde oynanacak karşılaşma TSİ 16.45'te başlayacak. Türkiye organizyondaki ilk maçında Avusturya ile 1-1 berabere kalmıştı.



                    FENERBAHÇE BEKO LİGDE DE UÇUYOR
                    Türkiye Sigorta Erkekler Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe Beko evinde Tofaş'ı 82-68 mağlup ederek ligde 6'da 6 yaptı. Fenerbahçe'de Johnathan Motley 20, Samet Geyik 13 ve Scottie Wilbekin 11 sayı attı. THY Eurolegue'de de müthiş bir grafik çizen sarı-lacivertliler 8'de 7 yaparak Avrupa'da da birinci sırada yer alıyor.



                    HASAN ZİLAN AVRUPA ŞAMPİYONU
                    Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eğitmeni milli sporcu Hasan Zilan, Antalya'da yapılan WAKO Avrupa Kick Boks Turnuvasında altın madalya kazandı. Belediyenin kurslarında eğitmenlik yapan Hasan Zilan 39 ülkeden 976 sporcunun katıldığı şampiyonada 54 kiloda Erkekler K1 Style branşında Avrupa şampiyonu oldu.



                        LİGDE MAÇ KAÇIRMADI
                        Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında yer alan Nelsson ligde 13 maçın hepsinde ilk 11'de görev aldı. Yıldız stoper performasıyla da taraftarlardan tam not aldı.



                        OKAN BURUK'UN YUSUF PLANI
                        Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'un Antalya'daki hazırlık kampında Yusuf Demir ile özel olarak ilgileneceği öğrenildi. Buruk'un genç isme Dünya Kupası'ndan sonra daha çok şans verip ilk 11'e monte etmek istediği öğrenildi. Sezon başında Rapid Wien'den transfer edilen 19 yaşındaki Demir, bu sezon 3 maçta 105 dakika görev yaptı.



                        ARDA GÜLER TARİHE GEÇTİ
                        Fenerbahçe ve Türk futbolunun gözbebeği olan Arda Güler başarılarına bir yenisini daha ekledi. Teknik direktör Stefant Kuntz tarafından ilk kez A Milli Takım kadrosuna davet edilen genç yıldız, Çekya ile Gaziantep'te oynanan hazırlık maçında ilk kez Ay-Yıldızlı formayı sırtına geçirdi. Arda Güler böylece Fenerbahçe tarihine adını yazdırmayı başardı. 18 yaşındaki futbolcu, 1959 sonrası Milli Takım'da oynayan en genç Fenerbahçeli futbolcu oldu. Daha önceki rekor ise Raşit Çetiner'e aitti. Çetiner 5 Ekim 1978 tarihinde 19 yaşındayken Sovyetler Birliği ile oynanan karşılaşmada Ay-Yıldızlı formayı giymişti. Arda Güler ayrıca 2005 yılından bu yana en genç yaşta milli olan 4. futbolcu unvanını da aldı. Genç yıldız, Nuri Şahin'in zirvede olduğu listede, Çekya önünde ağları havalandıran Enes Ünal'ı sollayarak 4. sıraya yerleşti.



                            FENER'DE ZAJC BELİRSİZLİĞİ
                            Sezon sonu Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Miha Zajc konusunda büyük belirsizlik devam ediyor. Sarı-Lacivertli yönetim, Sloven yıldıza 3 yıllık sözleşme teklifinde bulunmuştu. Ancak Zajc'ın şu ana kadar bu teklife yanıt vermemesi sıkıntı yaratıyor.

                            MİLLİ MAÇTA GOL ATTI
                            Yönetim, teklifin geri çevrilmesi durumunda yıldız futbolcuyu ara transferde satmayı planlıyordu. Fakat Zajc'ın sessizliği yönetimin planlarını sekteye uğratabilir. Sezon başında şans bulamadığı için sıkıntılı olan Sloven futbolcunun son dönemde takımda yer alması sonrası kalma konusunda daha sıcak olduğu da ifade ediliyor. Zajc, dün Slovenya'nın Karadağ'ı 1-0 yendiği maçta gol atmayı başardı.

                            BERKE ÖZER AYRILDIĞI İÇİN BİN PİŞMAN!
                            Geçen sezon Fenerbahçe yönetiminin yaptığı yeni sözleşme teklifini geri çevirip takımdan ayrılan Berke Özel sürpriz bir şekilde Portekiz ekibi Portimonense'ye gitmişti. Ancak şu ana kadar Portekiz ekibinde sadece 1 kupa maçında forma giyebilen genç kalecinin ayrılık kararından çok pişman olduğu belirtiliyor.

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