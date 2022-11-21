Sultanlar liginde file derbisini Fenerbahçe kazandı! Galatasaray set bile alamadı | Spor haberleri

DEV TURNUVADA BUGÜN 3 MAÇ VAR

Dünya Kupası'nda turnuvanın ikinci gününde birbirinden çekişmeli üç maç oynanacak. A Grubu'nda Katar ve Ekvador ile aynı grupta yer alan Hollanda ile Senegal saat 19.00'da karşılaşacak ve A Grubu'nda ilk hafta maçları tamamlanacak. B Grubu'nda kupanın favorilerinden İngiltere, sürpriz arayan İran ile kapışacak, maç 16.00'da oynanacak. Grubun diğer karşılaşmasında ABD ile Galler mücadele edecek. Maç 22.00'de TRT Spor ekranlarında olacak.







TFF'DEN OFSAYT TEKNOLOJİSİ'NE YAKIN MARKAJ

Türkiye Futbol Federasyonu, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda yeni uygulanacak teknolojileri çok yakından takip edecek. Bunlardan biri de Yarı Otomatik Ofsayt Teknolojisi. (SAOT) TFF yetkilileri, yeni uygulamanın öncelikle Katar'da başarılı olup olamayacağını merakla bekliyor. Şayet söz konusu teknoloji bu Dünya Kupası'nda başarılı olursa, ulusal ligler ve UEFA gibi konfederasyonlar gereken hazırlığı yaparak uygulamayı yürürlüğe sokacak. Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki TFF'nin yatırım planı ve programına mali açıdan yük getirecek bu uygulamayı da eklediği öğrenildi.



"TÜRKİYE CİDDİ HAZIRLIK YAPMALI"

Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanlarından Yusuf Namoğlu, Otomatik Ofsayt Teknolojisi ile ilgili TAKVİM'e çok özel açıklamalar yaptı. Namoğlu, "FIFA uzun zamandır bunun deneyini yaptı. Başarılı bir ortam elde etti. Bu sistem ofsaytı yakalamada büyük avantaj. Futbol açısından çok önemli" dedi. Sistemin Türkiye'de ne zaman kullanılabileceği konusunda ise Namoğlu,"Bence kısa süre içinde Türkiye'de hayata geçirilemez. En azından bu sezon uygulamaya girmez. Gelecek sezon ciddi bir hazırlık yapılırsa olabilir" yanıtını verdi. (Emrah KARALİNÇ)