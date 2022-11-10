Fenerbahçe, Augsburg'a kiralamıştı! Almanya'yı sallayan Berisha'nın hayali suya düştü...

Geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Mergim Berisha, istenilen performansı gösteremeyince bu sezon transfer döneminde Almanya (Bundesliga) ekiplerinden Augsburg'a kiralandı.
Sezona çok hızlı başlayan golcü futbolcu, Almanya Milli Takımı'nın Katar 2022 kadrosunda yer almayı bekliyordu. Fakat; golcü ismin hayalleri yaşanan gelişmenin ardından suya düştü.
FLICK, BERISHA'YA ŞANS VERMEDİ
Berisha bu sezon Augsburg ekibinde 8 karşılaşmada 668 dakika süre alırken 3 gol attı ve 4 kez de asist yaptı. Almanya'nın teknik patronu Hansi Flick'ten şans bekleyen Berisha'da beklenen olmadı ve Katar'da mücadele edecek milli takım kadrosuna başka isimler davet aldı.
REUTER ÖNERDİ AMA...
Augsburg Sportif Direktörü Stefan Reuter geride bıraktığımız günlede Mergim Berisha hakkında yaptığı açıklamada, "Almanya'nın Dünya Kupası kadrosunda bir sürpriz olursa forvetimiz Mergim Berisha değerlendirilebilir" ifadesini kullanmıştı.