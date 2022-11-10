Fenerbahçe, Augsburg'a kiralamıştı! Almanya'yı sallayan Berisha'nın hayali suya düştü...





FLICK, BERISHA'YA ŞANS VERMEDİ

Berisha bu sezon Augsburg ekibinde 8 karşılaşmada 668 dakika süre alırken 3 gol attı ve 4 kez de asist yaptı. Almanya'nın teknik patronu Hansi Flick'ten şans bekleyen Berisha'da beklenen olmadı ve Katar'da mücadele edecek milli takım kadrosuna başka isimler davet aldı.