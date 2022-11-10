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    • Spor
    • 10.11.2022 19:14
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    • 10.11.2022 19:21
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    Fenerbahçe, Augsburg'a kiralamıştı! Almanya'yı sallayan Berisha'nın hayali suya düştü...

    Fenerbahçe'nin Augsburg'a kiraladığı Mergim Berisha, sezona hızlı başlamasına rağmen umduğunu bulamadı. Genç yıldız, Almanya Milli Takımı'nın Katar 2022 kadrosuna davet edilmedi.

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Almanya’yı sallayan Berisha’nın hayali suya düştü

    Geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Mergim Berisha, istenilen performansı gösteremeyince bu sezon transfer döneminde Almanya (Bundesliga) ekiplerinden Augsburg'a kiralandı.

    Sezona çok hızlı başlayan golcü futbolcu, Almanya Milli Takımı'nın Katar 2022 kadrosunda yer almayı bekliyordu. Fakat; golcü ismin hayalleri yaşanan gelişmenin ardından suya düştü.



    FLICK, BERISHA'YA ŞANS VERMEDİ
    Berisha bu sezon Augsburg ekibinde 8 karşılaşmada 668 dakika süre alırken 3 gol attı ve 4 kez de asist yaptı. Almanya'nın teknik patronu Hansi Flick'ten şans bekleyen Berisha'da beklenen olmadı ve Katar'da mücadele edecek milli takım kadrosuna başka isimler davet aldı.



    REUTER ÖNERDİ AMA...
    Augsburg Sportif Direktörü Stefan Reuter geride bıraktığımız günlede Mergim Berisha hakkında yaptığı açıklamada, "Almanya'nın Dünya Kupası kadrosunda bir sürpriz olursa forvetimiz Mergim Berisha değerlendirilebilir" ifadesini kullanmıştı.

        FENERBAHÇE'DE MUTLU OLAMADI
        Mergim Berisha, Alman basınına verdiği bir röportajda, "Fenerbahçe'de mutlu değildim. Ama Fenerbahçe'ye giderek kötü bir karar vermedim, bu adımımdan dolayı pişman olmadım" ifadelerini kullanmıştı. Augsburg'da taraftarların da son dönemlerde övgüsünü alan Berisha, yaptığı çıkışının ödülünü milli takıma davet edilerek alamadı.



        4 MİLYON EURO...
        Augsburg, Fenerbahçe ile yaptığı görüşmeler sonrasında, Sarı-Lacivertli takımı Berisha konusunda ikna etmişti. Bundesliga ekibi, 300 bin euro kiralama bedeli ve 4 milyon euro satın alma opsiyonuyla birlikte anlaşma sağladı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncularından Mergim Berisha, kiralık olarak Bundesliga ekiplerinden Ausburg'a transfer olmuştur. Futbolcumuza yeni takımı ile başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.



        ALMANYA KADROSUNDA HÜCUMDA KİMLER VAR?
        Öte yandan Hansi Flick, Dünya Kupası'nda Japonya, İspanya ve Kosta Rika'nın yer aldığı E Grubu'nda mücadele edecek Almanya'nın kadrosunda hücum hattında şu isimleri kullanacak:

        Karim-David Adyemi, Julian Brandt, Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund), Niclas Füllkrug (Werder Bremen), Serge Gnabry, Leon Goretzka, Jamal Musiala, Joschua Kimmich, Thomas Müller, Leroy Sane (Bayern Münih), Mario Götze (Eintracht Frankfurt), İlkay Gündoğan (Manchester City), Kai Havertz (Chelsea) ve Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach).

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