Galatasaray Kulübü, dün Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda oynanan Ofspor karşılaşmasında sakatlık geçiren Danimarkalı stoper Mathias Ross'un durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda dün Yeşilyurt D.Ç Ofspor ile oynanan maçta darbeye bağlı olarak sağ dizinde esneme meydana gelen ve bugün yapılan MR tetkiklerinde ileri derece iç yan bağ hasarı ve ön çapraz bağda gerilme tespit edilen futbolcumuz Mathias Ross'un tedavisine başlanmıştır."
- Spor
- 09.11.2022 17:05
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- Son Güncelleme:
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- 09.11.2022 17:05
Galatasaray'da şok sakatlık! Mathias Ross'un son durumu belli oldu
Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Ofspor ile oynadığı maçta sakatlanan Mathias Ross'un son durumu belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamada Danimarkalı stoperin iç yan bağında hasar ve ön çapraz bağında gerilme tespit edilid.
Galatasaray Kulübü, dün Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda oynanan Ofspor karşılaşmasında sakatlık geçiren Danimarkalı stoper Mathias Ross'un durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.