



44 yaşındaki yıldız, "Bu hikaye viral oluyor. Ama ben din değiştirmedim. Bu sadece benim köyümde ziyaret ettiğim Müslüman kardeşlerime saygı duruşumdu. Bir birliktelik anı. Herkese kucak dolusu sevgiler ve selamlar" ifadelerini kullandı.