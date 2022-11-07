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    • Spor
    • 07.11.2022 22:51
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    • 07.11.2022 23:35
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    Galatasaray'ın eski golcüsü Didier Drogba Müslüman mı oldu? O paylaşımı ile heyecan yarattı

    2012-2013 sezonu devre arasında Galatasaray'a gelen ve 1.5 sene top koşturan dünyaca ünlü futbolcu Didier Drogba'dan heyecan yaratan paylaşım. Dünyaca ünlü futbolcu Müslüman mı oldu? İşte tüm detaylar...

    Muhammed Güneroğlu
    Didier Drogba Müslüman mı oldu?

    Fildişi Sahilli dünya yıldızı Didier Drogba'nın müslüman olduğuna dair sosyal medyadan paylaşılan fotoğraflar gündem oldu.



    Bir dönem Galatasaray forması da giyen ve Birleşmiş Milletler tarafından 2007 yılında "İyi Niyet Elçisi" seçilen Drogba'nın, bu akşam sosyal medyada dua ederken çekilmiş fotoğrafları sonrası; "Drogba İslam'ı seçti", "Drogba Müslüman oldu" paylaşımları yapıldı. Hızla yayılan paylaşımların ardından yıldız futbolcu Twitter hesabından yazı paylaşarak konuya açıklık getirdi.



    44 yaşındaki yıldız, "Bu hikaye viral oluyor. Ama ben din değiştirmedim. Bu sadece benim köyümde ziyaret ettiğim Müslüman kardeşlerime saygı duruşumdu. Bir birliktelik anı. Herkese kucak dolusu sevgiler ve selamlar" ifadelerini kullandı.



        Futbola Fransa'da başlayan Drogba, 2003'te geldiği Marsilya'da adını Avrupa'da duyurmaya başladı. 2004 yılında menajer Mourinho'nun Başkan Abramovic'ten bizzat isteğiyle Chelsea'ye katılan Didi, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşadı.



        2012'de Çin ekibi Shangay Shenhua'ya transfer olan Drogba, alacaklarını temin edemediği gerekçesiyle kulüpten ayrıldı ve Ocak 2013'te Galatasaray'a katıldı. Sarı-kırmızılı formayla lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa kazanan Didi, ardından yeniden Chelsea'ye döndü. Drogba, Montreal ve Arizona United formaları terletip ABD'de futbola nokta koydu.

        Drogba milli formayı da 105 kez terletti ve 65 gol kaydetti. 2012-2013 sezonu devre arasında Galatasaray'a gelen ve 1.5 sene top koştudu.



            Futbola Fransa'da başlayan Drogba, 2003'te geldiği Marsilya'da adını Avrupa'da duyurmaya başladı. 2004 yılında menajer Mourinho'nun Başkan Abramovic'ten bizzat isteğiyle Chelsea'ye katılan Didi, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşadı.



            2012'de Çin ekibi Shangay Shenhua'ya transfer olan Drogba, alacaklarını temin edemediği gerekçesiyle kulüpten ayrıldı ve Ocak 2013'te Galatasaray'a katıldı. Sarı-kırmızılı formayla lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa kazanan Didi, ardından yeniden Chelsea'ye döndü.



            Drogba, Montreal ve Arizona United formaları terletip ABD'de futbola nokta koydu. Drogba milli formayı da 105 kez terletti ve 65 gol kaydetti.

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