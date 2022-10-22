



FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, bu maçta 3 oyuncusundan yararlanamayacak.



Tedavileri devam eden Luan Peres, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Medipol Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.

Haftaya 20 puanla giren Medipol Başakşehir, puan cetvelinde averajla Fenerbahçe'nin ardından 3. sırada yer alıyor.



NDAYİSHİMİYE CEZALI

Medipol Başakşehir'de kart cezalısı Youssouf Ndayishimiye forma giyemeyecek.

Sakatlığı bulunan Şener Özbayraklı'nın durumu ise maç gününde netlik kazanacak.

İKİ TAKIM ARASINDA 29. RANDEVU

İki takım arasında 2007-2008 sezonundan bu yana oynanan 28 maçta sarı-lacivertliler 14, turuncu-lacivertliler ise 11 galibiyet elde etti. Üç müsabaka ise berabere sonuçlandı.



Bu maçlarda Fenerbahçe 39 gol atarken, Medipol Başakşehir ise 32 kez fileleri havalandırdı.



FENERBAHÇE EVİNDE DAHA ÜSTÜN

Sarı-lacivertlilerin, rakibiyle sahasında yaptığı maçlarda bariz üstünlüğü bulunuyor.



Fenerbahçe, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan ve 2014'ten itibaren Medipol Başakşehir ismiyle mücadele eden turuncu-lacivertli takımla Kadıköy'de karşı karşıya geldiği 14 lig karşılaşmasının 10'unu kazandı.



İki takım arasında Ülker Stadı'nda yapılan 3 lig maçından ikisi berabere, birisi de sarı-lacivertlilerin mağlubiyetiyle sonuçlandı.



Ülker Stadı'nda yapılan Süper Lig müsabakalarında Fenerbahçe 25, Medipol Başakşehir ise 10 gol kaydetti.