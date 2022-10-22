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    • Spor
    • 22.10.2022 19:08
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    • 22.10.2022 19:20
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    Fenerbahçe - Başakşehir | CANLI ANLATIM İZLE

    Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe evinde Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. İki takımda da hedef mutlak galibiyet. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda hakem Zorbay Küçük yönetiminde oynanan Fenerbahçe - Başakşehir maçını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

    Fenerbahçe - Başakşehir | CANLI ANLATIM İZLE

    Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor.

    HEDEF MUTLAK GALİBİYET
    Ligin 10. haftasında deplasmanda oynadığı maçta MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup ederek puanını 20'ye çıkaran, sıralamada da lider Adana Demirspor'un ardından ikinciliğe yerleşen sarı-lacivertliler, kendi sahasında karşılaşacağı aynı puana sahip Medipol Başakşehir maçından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.



    Kadıköy Ülker Stadyumu'nda hakem Zorbay Küçük yönetiminde oynanan Fenerbahçe - Başakşehir maçını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

    Medipol Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Mahmut, Hasan Ali, Biglia, Serdar, Deniz, Berkay, Traore, Okaka

    Fenerbahçe: Altay, Serdar, Gustavo, Szalai, İsmail, Ferdi, Lincoln, İrfan, Crespo, Valencia, Batshuayi



        FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
        Fenerbahçe, bu maçta 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

        Tedavileri devam eden Luan Peres, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Medipol Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.

        Haftaya 20 puanla giren Medipol Başakşehir, puan cetvelinde averajla Fenerbahçe'nin ardından 3. sırada yer alıyor.

        NDAYİSHİMİYE CEZALI
        Medipol Başakşehir'de kart cezalısı Youssouf Ndayishimiye forma giyemeyecek.

        Sakatlığı bulunan Şener Özbayraklı'nın durumu ise maç gününde netlik kazanacak.

        İKİ TAKIM ARASINDA 29. RANDEVU
        İki takım arasında 2007-2008 sezonundan bu yana oynanan 28 maçta sarı-lacivertliler 14, turuncu-lacivertliler ise 11 galibiyet elde etti. Üç müsabaka ise berabere sonuçlandı.

        Bu maçlarda Fenerbahçe 39 gol atarken, Medipol Başakşehir ise 32 kez fileleri havalandırdı.

        FENERBAHÇE EVİNDE DAHA ÜSTÜN
        Sarı-lacivertlilerin, rakibiyle sahasında yaptığı maçlarda bariz üstünlüğü bulunuyor.

        Fenerbahçe, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan ve 2014'ten itibaren Medipol Başakşehir ismiyle mücadele eden turuncu-lacivertli takımla Kadıköy'de karşı karşıya geldiği 14 lig karşılaşmasının 10'unu kazandı.

        İki takım arasında Ülker Stadı'nda yapılan 3 lig maçından ikisi berabere, birisi de sarı-lacivertlilerin mağlubiyetiyle sonuçlandı.

        Ülker Stadı'nda yapılan Süper Lig müsabakalarında Fenerbahçe 25, Medipol Başakşehir ise 10 gol kaydetti.
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        Fenerbahçe - Başakşehir | CANLI ANLATIM İZLE
        Haberler Spor Fenerbahçe - Başakşehir | CANLI ANLATIM İZLE
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