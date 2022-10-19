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    Valerien Ismael'in kaderi Hatay, Ümraniye ve Galatasaray maçlarından sonra belli olacak

    Son maçlarda istediği sonuçları alamayan Siyah-Beyazlılar’da teknik direktör Valerien Ismael eleştiri oklarının hedefinde. Kartal 3 maçlık kritik virajı galibiyetlerle geçemezse Ismael ile yollar ayrılabilir.

    Ismael’in kader virajı

    Beşiktaş'ta Valerien İsmael'in durumu tartışılmaya devam ediyor. Trabzonspor karşılaşmasında gösterilen kötü performans ve değişiklerin gecikmesi sonrası Ismael'e tepkiler artmıştı. Fransız hoca maç sonunda taraftarlar tarafından istifaya davet edilmişti. Her seferinde Ismael'e sahip çıkan Siyah-Beyazlı kurmayların da Fransız çalıştırıcıya olan güveninin azaldığı ve oynanacak 3 karşılaşmanın sonucuna göre Valerien Ismael ile yolların ayrılabileceği ifade edildi. Süper Lig'de sırasıyla Hatayspor, Ümraniyespor ve Galatasaray ile üst üste zorlu maçlar oynayacak olan Siyah- Beyazlılar'ın alacağı sonuçlar Ismael'in kaderini belirleyecek. 3 maçlık kritik virajdan kayıpsız dönülmesi halinde Fransız hoca yerini sağlama alacak. Süper Lig'de rakiplerle olan puan farkının fazla olmaması nedeniyle yaşanan kayıpların telafi edilebileceğini düşünen yönetimin Fransız hoca hakkında son kararını Galatasaray derbisinden sonra vereceği öğrenildi.

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    Haberler Spor Valerien Ismael'in kaderi Hatay, Ümraniye ve Galatasaray maçlarından sonra belli olacak
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