Valerien Ismael'in kaderi Hatay, Ümraniye ve Galatasaray maçlarından sonra belli olacak

Beşiktaş'ta Valerien İsmael'in durumu tartışılmaya devam ediyor. Trabzonspor karşılaşmasında gösterilen kötü performans ve değişiklerin gecikmesi sonrası Ismael'e tepkiler artmıştı. Fransız hoca maç sonunda taraftarlar tarafından istifaya davet edilmişti. Her seferinde Ismael'e sahip çıkan Siyah-Beyazlı kurmayların da Fransız çalıştırıcıya olan güveninin azaldığı ve oynanacak 3 karşılaşmanın sonucuna göre Valerien Ismael ile yolların ayrılabileceği ifade edildi. Süper Lig'de sırasıyla Hatayspor, Ümraniyespor ve Galatasaray ile üst üste zorlu maçlar oynayacak olan Siyah- Beyazlılar'ın alacağı sonuçlar Ismael'in kaderini belirleyecek. 3 maçlık kritik virajdan kayıpsız dönülmesi halinde Fransız hoca yerini sağlama alacak. Süper Lig'de rakiplerle olan puan farkının fazla olmaması nedeniyle yaşanan kayıpların telafi edilebileceğini düşünen yönetimin Fransız hoca hakkında son kararını Galatasaray derbisinden sonra vereceği öğrenildi.

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