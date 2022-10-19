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    Galatasaray'ın VAR bildirisine Fenerbahçe'den cevap gecikmedi

    Fenerbahçe’den Galatasaray’ın VAR ile ilgili gece yarısı bildirisine cevap gecikmedi. İşte sizler için derlediğimiz 19 Ekim tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünydan spor haberleri...

    Bunlar zamansız hezeyan

    Fenerbahçe, Galatasaray'ın önceki gece yarısı yaptığı açıklamaya cevap niteliğinde bir bildiri yayınladı. "Zamansız hezeyanlar hakkında" başlıklı bildiride isim verilmeden Galatasaray Kulübü eleştirildi. Açıklamada "2022-2023 sezonunun 10. haftasının sona ermesiyle bazı kurumlar ve kişilerin öncülüğünde futbolun yine saha içerisinden saha dışına çıkarılma çabasını 'ilginç zaman dilimlerinde' takip etmek zorunda kalıyoruz. Tüm istatistiklerde iyi noktada olduğu zamana denk gelen bu ucuz yaklaşım; Fenerbahçe'yi aşağı çekme amacından başka bir şey değildir" denildi.



    LUKAKU'NUN YERİNE BATSHUAYI
    Fenerbahçe'ye transferi çok tartışılan Michy Batshuayi, Fenerbahçe'de gollerine devam ediyor. Belçika Milli Takımı'nda Lukaku'nun uzun süreli sakatlığı yüzünden Batsman bu formuyla Belçika Milli Takımı'nın Katar'da yapılacak Dünya Kupası'nda birinci forveti olmaya göz kırpıyor. Belçika basınında yer alan haberlere göre; Lukaku'nun 7 haftadır süren sakatlığı Batshuayi'yi 1 numaralı forvet yapma ihtimali çok yüksek.



    FENER SÜPER LİGİ OFSAYTA DÜŞÜRDÜ
    Fenerbahçe bu sezon rakip forvetleri ofsayt taktiği ile durduruyor. Fenerbahçe, bu sezon rakiplerini toplam 47 kez bu tuzağa düşürdü. Fenerbahçe'nin ardından rakiplerini en çok tuzağa düşüren takımlar ise 30 ile Alanya, 28 ile İstanbulspor oldu.



        O SEVİNCİN SEBEBİ TAYLANMIŞ
        İrfan Can Kahveci'nin Ankaragücü maçında attığı golden sonra kahve içme sevinci yapmasının sebebi ortaya çıktı. İrfan Can'ın, Taylan Antalyalı'ya gönderme yaptığı öğrenildi. İrfan Can imza atmadan önce Galatasaray'da forma giyen yakın arkadaşları Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan kahve içme hareketiyle gol sevinci yaşamış ve İrfan Can'a Galatasaray'a gelmesi yönünde mesaj göndermişti. Ancak milli futbolcu tercihini Fenerbahçe'den yana kullanarak Samandıra'nın yolunu tutmuştu.



        KAHVENİN HİKAYESİ VAR!
        Taylan Antalyalı geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda o yaptığı hareketten pişman olduğunu açıklamıştı. İrfan'la aralarının iyi olup olmadığıyla ilgili sorulan soruya çok net cevap vermeyen milli futbolcu, "Yani... Görüşüyoruz... O benim iyi olmamı ister, ben de onun iyi olmasını isterim. Arada görüşüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.



        FENER'DEN 100. YIL LOGOSU
        Cumhuriyetin 100'üncü yılı kutlamalarındaki ilk adımı 29 Ekim 2022 tarihinde Anıtkabir'e gerçekleştireceği Fener Alayı yürüyüşü ile başlatacak olan Fenerbahçe, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına özel hazırlanan logosunu da duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "İlelebet göğsümüzde yanacak bir ateştir CUMHURİ- YET... Milletimizin kanıyla kazanılmış bu Cumhuriyetin Feneri, BİZ OLACAĞIZ!" ifadeleri kullanıldı.



            OKAN HOCA NEŞTERİ VURUYOR!
            Cimbom'da Kayserispor karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyet taraftarları isyan ettirdi... Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Okan Buruk tartışılır hale geldi... Taraftarlar sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda tecrübeli teknik adamı eleştiri yağmuruna tuttu.



            YILDIZLAR KULÜBEYE
            Alanyaspor ile oynanacak Süper Lig maçında ise yıldızların kulübeye çekileceği konuşuluyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un Alanyaspor maçında Belçikalı yıldız Dries Mertens ve Mauro Icardi'yi yedek oturtması bekleniyor. Buruk'un Alanya maçına Milot Rashica ve Haris Seferovic ile başlaması bekleniyor.



            ADANA DEMİRSPOR TUTULMUYOR
            Süper Lig'in lideri Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda hata yapmadı. Mavi Şimşekler, A Spor'dan yayınlanan maçta Adıyaman'ı 5-0 gibi ağır bir skorla mağlup etti. Erhun Öztümer'in hattrick yaptığı maçta diğer golleri Yusuf Sarı ve Gökhan Töre attı. Diğer sonuçlar: Kasımpaşa- Y. Mersin İY: 2-1, Serik-Batman Petrolspor: 2-1, Altay-Efeler 09 Spor: 1-2, Ankaraspor-Pazarspor: 2-1, Manisa FK-Eynesil Bld.: 2-2, Çaykur Rizespor-Boyabat 1868 Spor: 3-0, Kayserispor-Iğdır FK: 2-1.



                DERSİMİZ SİVASSPOR
                Süper Lig'de son iki maçından beraberlikle ayrılarak zirve yarışında öne geçme şansını değerlendiremeyen Trabzonspor'da, tüm gözler Sivasspor maçına çevrildi. 1 hafta içerisinde 3 maç oynayan ve bu anlamda yorucu bir dönem geçiren Fırtına, bu hafta sadece Sivas'a odaklanacak. Teknik direktör Avcı, Süper Lig'de ilk galibiyetini önceki hafta namağlup Başakşehir'i yenerek alan, ardından Avrupa Ligi'nde deplasmanda Balkani'yi deviren ve önceki gün Giresunspor'u da 3-0 ile geçen Kırmızı-Beyazlılar'ı yakın takibe aldı. Sivas'ın son oynadığı Giresun maçına yardımcılarını gönderen Avcı'nın çıkıştaki rakibini mağlup edecek taktik çalışmalarına başladığı belirtildi. Deneyimli teknik adamın, Sivas maçı taktiğine uygulamalı olarak çalışacağı öğrenildi.

                GİRESUN'A FIFA'DAN ŞOK!
                Giresun, geçen sezon Gremio'dan 1.5 yıllığına kiraladığı Jean Pyerre'i kansere yakalandığı gerekçesiyle göndermişti. FIFA, haksız fesih nedeniyle 2 dönem transfer yasağı ve 765 bin euro ceza kesti.

                F.BAHÇE BEKO DOLUDİZGİN
                THY Euroleague'de temsilcilerimiz sahne aldı. A. Efes nefesleri kesen maçta Valencia'ya evinde 92-91 yenildi. İlk iki maçta Bayern Münih ve M. Tel Aviv'i deviren F.Bahçe Beko ise 84-63'lük skorla Asvel'i de ezdi.

                TELEKOM'DAN ÇIKARMA
                Eurocup'ta Türk Telekom, Almanya'da Hamburg'u 88-83'le yendi. Telekom B Grubu'ndaki ikinci maçında ilk galibiyetini aldı. Şampiyonlar Ligi'nde ise Bahçeşehir, Bilbao'ya 80-66 kaybetti.

                TREZEGUET ATIYOR FIRTINA KAYBETMİYOR
                Trabzonspor'da Mısırlı kanat oyuncusu Trezeguet, üzerindeki tutukluğu atmaya başladı. Süper Lig'de forma giydiği ilk 4 maçta gol atamayan Trezeguet, son 6 maçında ise 3 gollük katkı sağladı. Avrupa Ligi'nde de 2 golü bulunan futbolcu son Beşiktaş maçında takımının ikinci golünü atmasına rağmen bu gol galibiyet için yeterli olmamıştı. Fırtına, Trezeguet'nin hem Süper Lig hem de Avrupa'da gol attığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı, hiç yenilmedi.

                MULEKA'YA ŞANS DOĞDU
                Beşiktaş'ın bu sezonki önemli transferlerinden biri olan ve Siyah-Beyazlı takımdaki kariyerine flaş bir başlangıç yapan Jackson Muleka daha sonra düşüşe geçmişti. 22 yaşındaki Kongolu futbolcuya Hatayspor maçı öncesi şans doğdu. Teknik direktör Valerien Ismael'in son oynanan Trabzonspor maçında 6 dakika şans verdiği Muleka'yı, Ghezzal ve Weghorst'un sakatlıkları sebebi ile Hatayspor karşılaşmasında ilk 11'de oynatması bekleniyor. Son 4 maçta fileleri havalandıramayan Muleka'nın hem gol orucunu bozmak hem de performansını yukarıya çıkarmak için Hatayspor maçını iple çektiği ve antrenmalarda ekstra çalışmalar yaptığı belirtildi.

                KARTAL'DA SAİSS UMUDU
                Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle Trabzonspor derbisinde forma giyemeyen Faslı stoper Romain Saiss'in tedavisinin olumlu ilerlediği öğrenildi. 32 yaşıındaki futbolcunun Atakaş Hatayspor ile oynanacak mücadelede forma giyme ihtimalinin yükseldiği belirtildi. Tecrübeli oyuncu savunmanın en güvenilen ismi konumunda. Genç stoper Emrecan'ın ise tedavisi devam ediyor.

                MORİTZ VOLZ AÇIKLANDI
                G.Saray Alman antrenör Moritz Volz'u dün resmen açıkladı. Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Volz, sadece yardımcı antrenör olarak değil, aynı zamanda scouting bölümünde ve bilimsel alanda da çalışmalarda bulunacaktır" denildi.

                MATHİAS ROSS İLK KEZ OYNAYACAK
                Galatasaray'ın transferin son günlerinde kadrosuna kattığı Mathias Ross bugün Kastamonu'ya karşı forma giyecek.

                HİGUAİN'DAN FUTBOLA VEDA
                MLS'te ekibi Inter Miami'de forma giyen Gonzalo Higuain futbolu bıraktığını açıkladı. 34 yaşındaki Arjantinli forvet, yaptığı açıklamada, "Son düdük çalarken en sevdiğim şeyin bittiğini hissettim" dedi.

                ANTALYA'DA FREDY ŞOKU
                Süper Lig takımlarından Antalyaspor'da Alanyaspor maçında sakatlanan Angolalı orta saha Fredy'den kötü haber geldi. Alt arka adalesinde 2. derece yırtık olan futbolcunun 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi

                SZALAI'YE ÖZEL TEŞEKKÜR
                Bu sezon resmi maçların tamamında forma giyen Szalai'ye teknik direktör Jesus'un A.Gücü maçı sonrası teşekkür ettiği öğrenildi.

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                Haberler Spor Galatasaray'ın VAR bildirisine Fenerbahçe'den cevap gecikmedi
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