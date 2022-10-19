Galatasaray'ın VAR bildirisine Fenerbahçe'den cevap gecikmedi





DERSİMİZ SİVASSPOR

Süper Lig'de son iki maçından beraberlikle ayrılarak zirve yarışında öne geçme şansını değerlendiremeyen Trabzonspor'da, tüm gözler Sivasspor maçına çevrildi. 1 hafta içerisinde 3 maç oynayan ve bu anlamda yorucu bir dönem geçiren Fırtına, bu hafta sadece Sivas'a odaklanacak. Teknik direktör Avcı, Süper Lig'de ilk galibiyetini önceki hafta namağlup Başakşehir'i yenerek alan, ardından Avrupa Ligi'nde deplasmanda Balkani'yi deviren ve önceki gün Giresunspor'u da 3-0 ile geçen Kırmızı-Beyazlılar'ı yakın takibe aldı. Sivas'ın son oynadığı Giresun maçına yardımcılarını gönderen Avcı'nın çıkıştaki rakibini mağlup edecek taktik çalışmalarına başladığı belirtildi. Deneyimli teknik adamın, Sivas maçı taktiğine uygulamalı olarak çalışacağı öğrenildi.



GİRESUN'A FIFA'DAN ŞOK!

Giresun, geçen sezon Gremio'dan 1.5 yıllığına kiraladığı Jean Pyerre'i kansere yakalandığı gerekçesiyle göndermişti. FIFA, haksız fesih nedeniyle 2 dönem transfer yasağı ve 765 bin euro ceza kesti.



F.BAHÇE BEKO DOLUDİZGİN

THY Euroleague'de temsilcilerimiz sahne aldı. A. Efes nefesleri kesen maçta Valencia'ya evinde 92-91 yenildi. İlk iki maçta Bayern Münih ve M. Tel Aviv'i deviren F.Bahçe Beko ise 84-63'lük skorla Asvel'i de ezdi.



TELEKOM'DAN ÇIKARMA

Eurocup'ta Türk Telekom, Almanya'da Hamburg'u 88-83'le yendi. Telekom B Grubu'ndaki ikinci maçında ilk galibiyetini aldı. Şampiyonlar Ligi'nde ise Bahçeşehir, Bilbao'ya 80-66 kaybetti.



TREZEGUET ATIYOR FIRTINA KAYBETMİYOR

Trabzonspor'da Mısırlı kanat oyuncusu Trezeguet, üzerindeki tutukluğu atmaya başladı. Süper Lig'de forma giydiği ilk 4 maçta gol atamayan Trezeguet, son 6 maçında ise 3 gollük katkı sağladı. Avrupa Ligi'nde de 2 golü bulunan futbolcu son Beşiktaş maçında takımının ikinci golünü atmasına rağmen bu gol galibiyet için yeterli olmamıştı. Fırtına, Trezeguet'nin hem Süper Lig hem de Avrupa'da gol attığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı, hiç yenilmedi.



MULEKA'YA ŞANS DOĞDU

Beşiktaş'ın bu sezonki önemli transferlerinden biri olan ve Siyah-Beyazlı takımdaki kariyerine flaş bir başlangıç yapan Jackson Muleka daha sonra düşüşe geçmişti. 22 yaşındaki Kongolu futbolcuya Hatayspor maçı öncesi şans doğdu. Teknik direktör Valerien Ismael'in son oynanan Trabzonspor maçında 6 dakika şans verdiği Muleka'yı, Ghezzal ve Weghorst'un sakatlıkları sebebi ile Hatayspor karşılaşmasında ilk 11'de oynatması bekleniyor. Son 4 maçta fileleri havalandıramayan Muleka'nın hem gol orucunu bozmak hem de performansını yukarıya çıkarmak için Hatayspor maçını iple çektiği ve antrenmalarda ekstra çalışmalar yaptığı belirtildi.



KARTAL'DA SAİSS UMUDU

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle Trabzonspor derbisinde forma giyemeyen Faslı stoper Romain Saiss'in tedavisinin olumlu ilerlediği öğrenildi. 32 yaşıındaki futbolcunun Atakaş Hatayspor ile oynanacak mücadelede forma giyme ihtimalinin yükseldiği belirtildi. Tecrübeli oyuncu savunmanın en güvenilen ismi konumunda. Genç stoper Emrecan'ın ise tedavisi devam ediyor.



MORİTZ VOLZ AÇIKLANDI

G.Saray Alman antrenör Moritz Volz'u dün resmen açıkladı. Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Volz, sadece yardımcı antrenör olarak değil, aynı zamanda scouting bölümünde ve bilimsel alanda da çalışmalarda bulunacaktır" denildi.



MATHİAS ROSS İLK KEZ OYNAYACAK

Galatasaray'ın transferin son günlerinde kadrosuna kattığı Mathias Ross bugün Kastamonu'ya karşı forma giyecek.



HİGUAİN'DAN FUTBOLA VEDA

MLS'te ekibi Inter Miami'de forma giyen Gonzalo Higuain futbolu bıraktığını açıkladı. 34 yaşındaki Arjantinli forvet, yaptığı açıklamada, "Son düdük çalarken en sevdiğim şeyin bittiğini hissettim" dedi.



ANTALYA'DA FREDY ŞOKU

Süper Lig takımlarından Antalyaspor'da Alanyaspor maçında sakatlanan Angolalı orta saha Fredy'den kötü haber geldi. Alt arka adalesinde 2. derece yırtık olan futbolcunun 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi



SZALAI'YE ÖZEL TEŞEKKÜR

Bu sezon resmi maçların tamamında forma giyen Szalai'ye teknik direktör Jesus'un A.Gücü maçı sonrası teşekkür ettiği öğrenildi.

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