Galatasaray önce VAR sisteminin işleyişine tepki gösterdi, sonra TFF’ye çıkarma yaptı





ART NİYETLİ KİŞİLER VAR

Açıklamada, "Futboldaki pozisyon tartışmalarını ortadan kaldırmak adına devreye sokulan VAR sistemi saha içinde adaletli bir yönetim sağlamaktan ziyade farklı amaçları meşrulaştırmaya çalışmak için yaratılan bir manipülasyon aracı olarak kullanılmaktadır. Galatasaray'ın tüm maçlarında kısa devre yaparcasına çalışmayan VAR sisteminin, utanma, hakkaniyet ve adalet duygusunu kaybetmiş art niyetli kişiler tarafından, belli takımların işine gelir şekilde uygulandığı gerçeği artık şüphe götürmez bir şekilde gün yüzüne çıkmıştır" ifadeleri kullanıldı.