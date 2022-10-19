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    Galatasaray önce VAR sisteminin işleyişine tepki gösterdi, sonra TFF’ye çıkarma yaptı

    Sarı-Kırmızılılar, gece yarısı “Utanç Vesikası” başlığı altında bir paylaşım yaparak VAR sistemini eleştirdi. Yönetim akşamüstü ise TFF’nin yolunu tuttu. Hakem hatalarından bıkan Başkan Özbek şikayete gitti.

    Gece yarısı bildirisi!

    Galatasaray önceki gün gece yarısı resmi sitesi üzerinden VAR sisteminin işleyişine yönelik bir açıklama paylaşırken 10. hafta sonunda ortaya çıkan görüntüyü "Utanç Vesikası!" olarak tanımladı.



    ART NİYETLİ KİŞİLER VAR
    Açıklamada, "Futboldaki pozisyon tartışmalarını ortadan kaldırmak adına devreye sokulan VAR sistemi saha içinde adaletli bir yönetim sağlamaktan ziyade farklı amaçları meşrulaştırmaya çalışmak için yaratılan bir manipülasyon aracı olarak kullanılmaktadır. Galatasaray'ın tüm maçlarında kısa devre yaparcasına çalışmayan VAR sisteminin, utanma, hakkaniyet ve adalet duygusunu kaybetmiş art niyetli kişiler tarafından, belli takımların işine gelir şekilde uygulandığı gerçeği artık şüphe götürmez bir şekilde gün yüzüne çıkmıştır" ifadeleri kullanıldı.



    MURAT ILGAZ İSTİFA ETMELİ!
    Başkan Dursun Özbek ile Başkanvekili Erden Timur, TFF Başkanı Mehmet Büyükeşki ile görüştü. VAR'dan sorumlu MHK Başkanvekili Murat Ilgaz'ın istifası istendi.



        FENER'E SERT GÖNDERME
        G.Saray resmi Twitter hesabından F.Bahçe'nin açıklamasına işte böyle gönderme yapıldı.

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