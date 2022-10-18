Ismael çıkmazı! Beşiktaş taraftarının Valerien Ismael’e güveni kalmadı





Beşiktaş taraftarının Ismael'e olan güveni adeta dibe vururken sosyal medyada da Fransız teknik adama ciddi tepkiler vardı. Kadro tercihi, oyuna müdahale etmekte gecikme yaşanması ve taktiksel eksikler Beşiktaş taraftarının ve futbol otoritelerinin en çok temas ettiği konular oldu. Ancak yönetim şu aşamada Ismael'in arkasında duruyor. Valerien Ismael aleyhine yapılan tezahüratlar sonrası durum değerlendirmesi yapan yönetim kurulundan, Fransız çalıştırıcıya destek kararı çıktı.