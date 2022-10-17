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    • Spor
    • 17.10.2022 23:06
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    • 17.10.2022 23:06
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    TFF, Galatasaray ve Kayserispor'u PFDK'ya sevk etti

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray ve Kayserispor kulüplerini saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

    Galatasaray ve Kayserispor PFDK’ye sevk edildi

    Yukatel Kayserispor ile Galatasaray, saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

    TFF'den yapılan açıklamada, Yukatel Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanan Süper Lig müsabakasıyla ilgili Kayserispor Kulübünün saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması, usulsüz seyirci alınması ve talimatlara aykırı hareket, Galatasaray Kulübünün de taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat ve saha olayları gerekçeleriyle kurula gönderildiği bildirildi.

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    Haberler Spor TFF, Galatasaray ve Kayserispor'u PFDK'ya sevk etti
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