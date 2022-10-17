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    • Spor
    • 17.10.2022 17:58
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    • 17.10.2022 18:55
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    MKE Ankaragücü - Fenerbahçe CANLI MAÇ İZLE📺 Ankaragücü - Fenerbahçe maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

    Ankaragücü ile Fenerbahçe 22/23 Süper Lig 10. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Halil Umut Meler tarafından yönetilen Ankaragücü-Fenerbahçe maçı, Eryaman Stadyumu'nde oynanıyor. Ankaragücü-Fenerbahçe maçı canlı takibini www.takvim.com.tr'den yapabilirsiniz. İşte MKE Ankaragücü - Fenerbahçe CANLI MAÇ İZLE📺 Ankaragücü - Fenerbahçe maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

    takvim.com.tr
    MKE Ankaragücü - Fenerbahçe CANLI MAÇ İZLE📺

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. İşte MKE Ankaragücü - Fenerbahçe CANLI MAÇ İZLE📺 Ankaragücü - Fenerbahçe maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz seçenekleri!

    Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

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    Ligde oynadığı son karşılaşmada VavaCars Fatih Karagümrük'ü 5-4 mağlup eden sarı-lacivertliler, MKE Ankaragücü deplasmanında galip gelerek yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor.

    Teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri, ligde 1 maç eksiğiyle haftaya 17 puan ve averajla 4. sırada giriyor.

    İŞTE İLK 11'LER

    Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Uros, Nihad, Yasin, Tolga, Taylan, Emre, Beridze, Jese, Ali Sow

    Fenerbahçe: Altay, Serdar, Gustavo, Szalai, Osayi, Crespo, Lincoln, Ferdi, İrfan Can, Valencia, Batshuayi

        Fenerbahçe'de 6 eksik

        Fenerbahçe, MKE Ankaragücü deplasmanında 5 oyuncusundan yararlanamayacak.

        Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Joshua King, Willian Arao, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş ve Luan Peres, zorlu deplasmanda forma giyemeyecek. Ayak bileğinde burkulma yaşayan Emre Mor da kafilede yer almadı.

        Öte yandan Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Ferdi, kart görmesi durumunda Medipol Başakşehir müsabakasında takımını yalnız bırakacak.

        Deplasmanda zorlanıyor

        Fenerbahçe, ligde deplasman maçlarında gol yollarında zorlandı.

        Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde 8 müsabakaya çıkarken, bunların 3'ünü deplasmanda oynadı.

        Ligdeki ilk deplasman maçında Kasımpaşa'yı 6-0 yenen sarı-lacivertliler, sonrasında ise gol yollarında suskun kaldı.

        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında deplasmanda sahadan 1-0 yenik ayrılırken, Beşiktaş deplasmanından golsüz beraberlikle döndü.
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        Haberler Spor MKE Ankaragücü - Fenerbahçe CANLI MAÇ İZLE📺 Ankaragücü - Fenerbahçe maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!
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