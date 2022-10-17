Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. İşte MKE Ankaragücü - Fenerbahçe CANLI MAÇ İZLE📺 Ankaragücü - Fenerbahçe maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz seçenekleri!
Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
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Ligde oynadığı son karşılaşmada VavaCars Fatih Karagümrük'ü 5-4 mağlup eden sarı-lacivertliler, MKE Ankaragücü deplasmanında galip gelerek yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor.
Teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri, ligde 1 maç eksiğiyle haftaya 17 puan ve averajla 4. sırada giriyor.
İŞTE İLK 11'LER
Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Uros, Nihad, Yasin, Tolga, Taylan, Emre, Beridze, Jese, Ali Sow
Fenerbahçe: Altay, Serdar, Gustavo, Szalai, Osayi, Crespo, Lincoln, Ferdi, İrfan Can, Valencia, Batshuayi