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    Beşiktaş, Trabzonspor derbisi öncesi Valerien Ismael ve Abdullah Avcı oyuncularıyla toplandı! İşte dev maç öncesi iki hocanın son sözleri...

    Valerien Ismael, oyuncularına, “Biz Beşiktaş’ız. İlk dakikadan itibaren herşeyinizi ortaya koyun ve 3 puanı kazanın” dedi. Avcı, “Birbirimiz için mücadele ettiğimizde neler yapabileceğimiz gösterdik. Çıkın yine kalitenizi gösterin” diye konuştu

    Dev maç öncesi işte iki hocanın son sözleri

    Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Trabzonspor maçı öncesinde oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Tecrübeli teknik adam, "Taraftarımızın önünde oynayacağız. Her zamanki gibi göze hoş gelen bir futbol oynayacağımıza eminim. Sizlere çok güveniyorum. İlk dakikadan itibaren her şeyimizi ortaya koyalım. Bu maçı savaşarak kazanalım. Sizden 90 dakika boyunca rakibe baskı istiyorum" diyerek oyuncularını motive etti.



    SÜREKLİ YARDIMLAŞALIM
    Ismael, "Antrenmanlarda çalıştıklarımızı uyguladığımız taktirde bu maçtan kesinlikle 3 puanla ayrılacağız. Bireysel hataları en aza indirelim. Sizden saha içinde sürekli yardımlaşmanızı ve birbirinizin açıklarını kapatmanızı istiyorum. Bunu yaparak işleri daha da kolay bir hale getirebiliriz. Dominant oyunumuzu sergilediğimiz taktirde önümüzde kimse duramaz" dedi. Beşiktaş'ın tecrübeli teknik adamı, son antrenman öncesinde hücum oyuncularıyla özel bir görüşme yaparak isteklerini dile getirdi.



    GEÇMİŞE DEĞİL GELECEĞE BAKALIM
    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş ile oynanacak olan maç öncesi oyuncularıyla bir toplantı yaptı. Monaco maçının ardından çok fazla saha antrenmanı yapma fırsatı olmadığı için genelde görüntülü analizler üzerinden çalışmalar yapan Avcı, oyuncularına uyarılarda bulunarak, "Monaco maçında gerçekten çok önemli bir galibiyet elde ettik. Ancak bu geçmişte kaldı biz geçmişe değil geleceği bakacağız. O galibiyetin daha da anlamlı daha da keyifli olması için Beşiktaş maçını da kazanmalıyız" dedi.



        ÖN ALANDA BASKI YAPACAK
        Abdullah Avcı, "Birbirimiz için mücadele ettiğimiz de neler yapabileceğimizi gösterdik ve bunun devam etmesi bizim elimizde. Rakibimize değil kendimize bakacağız. Sizden tek ricam Monaco maçındaki gibi yine kalitenizi ortaya koymanız" ifadelerini kullandı. Tecrübeli teknik adam, Monaco maçında olduğu gibi Beşiktaş derbisinde de ön alanda baskı yaparak rakibi hataya zorlamayı planlıyor.

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        Haberler Spor Beşiktaş, Trabzonspor derbisi öncesi Valerien Ismael ve Abdullah Avcı oyuncularıyla toplandı! İşte dev maç öncesi iki hocanın son sözleri...
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