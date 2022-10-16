Beşiktaş, Trabzonspor derbisi öncesi Valerien Ismael ve Abdullah Avcı oyuncularıyla toplandı! İşte dev maç öncesi iki hocanın son sözleri...

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Trabzonspor maçı öncesinde oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Tecrübeli teknik adam, "Taraftarımızın önünde oynayacağız. Her zamanki gibi göze hoş gelen bir futbol oynayacağımıza eminim. Sizlere çok güveniyorum. İlk dakikadan itibaren her şeyimizi ortaya koyalım. Bu maçı savaşarak kazanalım. Sizden 90 dakika boyunca rakibe baskı istiyorum" diyerek oyuncularını motive etti.
SÜREKLİ YARDIMLAŞALIM
Ismael, "Antrenmanlarda çalıştıklarımızı uyguladığımız taktirde bu maçtan kesinlikle 3 puanla ayrılacağız. Bireysel hataları en aza indirelim. Sizden saha içinde sürekli yardımlaşmanızı ve birbirinizin açıklarını kapatmanızı istiyorum. Bunu yaparak işleri daha da kolay bir hale getirebiliriz. Dominant oyunumuzu sergilediğimiz taktirde önümüzde kimse duramaz" dedi. Beşiktaş'ın tecrübeli teknik adamı, son antrenman öncesinde hücum oyuncularıyla özel bir görüşme yaparak isteklerini dile getirdi.
GEÇMİŞE DEĞİL GELECEĞE BAKALIM
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş ile oynanacak olan maç öncesi oyuncularıyla bir toplantı yaptı. Monaco maçının ardından çok fazla saha antrenmanı yapma fırsatı olmadığı için genelde görüntülü analizler üzerinden çalışmalar yapan Avcı, oyuncularına uyarılarda bulunarak, "Monaco maçında gerçekten çok önemli bir galibiyet elde ettik. Ancak bu geçmişte kaldı biz geçmişe değil geleceği bakacağız. O galibiyetin daha da anlamlı daha da keyifli olması için Beşiktaş maçını da kazanmalıyız" dedi.