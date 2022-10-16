Beşiktaş, Trabzonspor derbisi öncesi Valerien Ismael ve Abdullah Avcı oyuncularıyla toplandı! İşte dev maç öncesi iki hocanın son sözleri...





GEÇMİŞE DEĞİL GELECEĞE BAKALIM

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş ile oynanacak olan maç öncesi oyuncularıyla bir toplantı yaptı. Monaco maçının ardından çok fazla saha antrenmanı yapma fırsatı olmadığı için genelde görüntülü analizler üzerinden çalışmalar yapan Avcı, oyuncularına uyarılarda bulunarak, "Monaco maçında gerçekten çok önemli bir galibiyet elde ettik. Ancak bu geçmişte kaldı biz geçmişe değil geleceği bakacağız. O galibiyetin daha da anlamlı daha da keyifli olması için Beşiktaş maçını da kazanmalıyız" dedi.