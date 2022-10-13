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    • Spor
    • 13.10.2022 18:02
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    • 13.10.2022 18:02
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    AEK LARNACA-FENERBAHÇE CANLI MAÇ İZLE! AEK Larnaca- FB maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz! İşte maçın 11'leri...

    AEK Larnaca-Fenerbahçe maçı bu akşam saat 19:45'te oynanacak. UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda 7 puanla lider durumda bulunan Fenerbahçe, deplasmanda AEK Larnaca'yı yenerse grup birinciliği için büyük bir avantaj yakalamış olacak. Heyecanlı maça az bir süre kala sporseverler AEK Larnaca-Fenerbahçe maçını canlı izleme yollarını araştırmaya başladı. İşte maçın 11'leri ve AEK Larnaca-Fenerbahçe CANLI MAÇ İZLEME seçenekleri: bedava kesintisiz şifresiz!

    AEK LARNACA-FENERBAHÇE CANLI MAÇ İZLE

    Fenerbahçe, bu akşam deplasmanda UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. maçında AEK Larnaca ile mücadele edecek. Sarı lavicertli takımda bu maçta Luan Peres, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King forma giyemeyecek. Aynı zamanda ağrıları nedeniyle İstanbul'da kalan Miha Zajc de, AEK Larnaca-Fenerbahçe maçında olamayacak. İşte dev maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler için AEK Larnaca-Fenerbahçe CANLI MAÇ İZLEME seçenekleri: bedava kesintisiz şifresiz...

    AEK LARNACA - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

    AEK LARNACA: Piric, Rosale, Milicevic, Tomovic, Garcia, Mamas, Oier, Gustavo, Faraj, Altman, Lopes.

    FENERBAHÇE :Altay, Osayi (Ferdi), Gustavo, Szalai, Alioski, İsmail, Crespo, Emre Mor, İrfan, Rossi, Batshuayi.

    MAÇIN HEYECANI BURADA

    AEK Larnaca-Fenerbahçe maçı 13 Ekim 2022 Perşembe günü saat 19:45'te başlayacak. Karşılaşma Exxen dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.
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