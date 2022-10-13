AEK LARNACA-FENERBAHÇE CANLI MAÇ İZLE! AEK Larnaca- FB maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz! İşte maçın 11'leri...

Fenerbahçe, bu akşam deplasmanda UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. maçında AEK Larnaca ile mücadele edecek. Sarı lavicertli takımda bu maçta Luan Peres, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King forma giyemeyecek. Aynı zamanda ağrıları nedeniyle İstanbul'da kalan Miha Zajc de, AEK Larnaca-Fenerbahçe maçında olamayacak. İşte dev maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler için AEK Larnaca-Fenerbahçe CANLI MAÇ İZLEME seçenekleri: bedava kesintisiz şifresiz...