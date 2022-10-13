AEK LARNACA-FENERBAHÇE CANLI MAÇ İZLE! AEK Larnaca- FB maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz! İşte maçın 11'leri...

Fenerbahçe, bu akşam deplasmanda UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. maçında AEK Larnaca ile mücadele edecek. Sarı lavicertli takımda bu maçta Luan Peres, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King forma giyemeyecek. Aynı zamanda ağrıları nedeniyle İstanbul'da kalan Miha Zajc de, AEK Larnaca-Fenerbahçe maçında olamayacak. İşte dev maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler için AEK Larnaca-Fenerbahçe CANLI MAÇ İZLEME seçenekleri: bedava kesintisiz şifresiz...
AEK LARNACA - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
AEK LARNACA: Piric, Rosale, Milicevic, Tomovic, Garcia, Mamas, Oier, Gustavo, Faraj, Altman, Lopes.
FENERBAHÇE :Altay, Osayi (Ferdi), Gustavo, Szalai, Alioski, İsmail, Crespo, Emre Mor, İrfan, Rossi, Batshuayi.
MAÇIN HEYECANI BURADA
AEK Larnaca-Fenerbahçe maçı 13 Ekim 2022 Perşembe günü saat 19:45'te başlayacak. Karşılaşma Exxen dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.