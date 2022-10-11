Aslan’a Sacha Boey piyangosu! Galatasaray’ın genç yıldızı Avrupa’nın iki devi tarafından takibe alındı

Galatasaray'ın Fransız sağ kanat oyuncusu bu sezon ortaya koyduğu performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin de dikkatini çekmeyi başardı. Sarı-Kırmızılılar'ın Teknik Direktörü Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden olan genç yıldız için İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.
İtalyan medyasından calciomercato'nun haberine göre Galatasaray'ın genç yıldızı Sacha Boey'u Liverpool ve Real Madrid transfer etmek istiyor. İtalyanlar'ın haberine göre iki dev de sağ bek arayışında ve Cimbom'un yıldızını takibe almış durumdalar.
MAAŞINI ARTIRDILAR
Galatasaray'a geldikten sonra istenilen performansı sergileyemeyen Boey, bu sezona ise müthiş bir başlangıç yaptı. Sarı-Kırmızılı Yönetim de başarılı sağ bekin maaşını 480 bin Euro'dan 1 milyon Euro'ya çıkarma kararı aldı. Cimbom'un yıldızı için Fransız kulüplerinin de ilgisi bulunuyor.