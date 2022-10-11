Aslan’a Sacha Boey piyangosu! Galatasaray’ın genç yıldızı Avrupa’nın iki devi tarafından takibe alındı





Rennes'den Galatasaray'a transfer olan 22 yaşındaki yıldız futbolcu için Ligue 1'in iki devi Marsilya ve Lyon da girişimde bulundu. Galatasaray Yönetimi'nin Sacha Boey ile ilgili belirlediği rakam ise 15 milyon Euro... Bu rakamın altında bir teklifi kabul etmeyi düşünmüyorlar.