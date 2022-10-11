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    Aslan’a Sacha Boey piyangosu! Galatasaray’ın genç yıldızı Avrupa’nın iki devi tarafından takibe alındı

    G.Saray’da bu sezon büyük bir sıçrama kaydeden Sacha Boey’u Real Madrid ve Liverpool’un transfer etmek istediği öne sürüldü. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    Aslan’a Boey piyangosu

    Galatasaray'ın Fransız sağ kanat oyuncusu bu sezon ortaya koyduğu performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin de dikkatini çekmeyi başardı. Sarı-Kırmızılılar'ın Teknik Direktörü Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden olan genç yıldız için İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.



    İtalyan medyasından calciomercato'nun haberine göre Galatasaray'ın genç yıldızı Sacha Boey'u Liverpool ve Real Madrid transfer etmek istiyor. İtalyanlar'ın haberine göre iki dev de sağ bek arayışında ve Cimbom'un yıldızını takibe almış durumdalar.



    MAAŞINI ARTIRDILAR
    Galatasaray'a geldikten sonra istenilen performansı sergileyemeyen Boey, bu sezona ise müthiş bir başlangıç yaptı. Sarı-Kırmızılı Yönetim de başarılı sağ bekin maaşını 480 bin Euro'dan 1 milyon Euro'ya çıkarma kararı aldı. Cimbom'un yıldızı için Fransız kulüplerinin de ilgisi bulunuyor.



        Rennes'den Galatasaray'a transfer olan 22 yaşındaki yıldız futbolcu için Ligue 1'in iki devi Marsilya ve Lyon da girişimde bulundu. Galatasaray Yönetimi'nin Sacha Boey ile ilgili belirlediği rakam ise 15 milyon Euro... Bu rakamın altında bir teklifi kabul etmeyi düşünmüyorlar.



        Sacha Boey bu sezon rtaya koyduğu başarılı futbolla taraflı tarafsız herkesin büyük takdirini kazanıyor. Genç yıldız Okan hocanın vazgeçilmezi.

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