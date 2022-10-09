Şampiyonluk tesadüfleri sever! Trabzonspor bir taşla iki kuş vuracak

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, yarın çok önemli bir sınava çıkacak.
Hafta içinde Avrupa Ligi'nde Fransız ekibi Monaco'ya 3-1 kaybederek taraftarlarını üzen Bordo-Mavililer sahadan galip ayrılarak sevenlerini mutlu etmek istiyor.
FIRTINA ZİRVEYE OTURABİLİR
Karadeniz Fırtınası'nın yarın evinde Kasımpa'yı mağlup etmesi durumunda lider olma ihtimali bulunuyor. Medipol Başakşehir yarın Sivasspor karşısında puan kaybeder, Trabzonspor ise Kasımpaşa'yı yenerse zirve Bordo-Mavili renklere boyanacak.
Geçen sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, 8 hafta ayrı kaldığı liderlik koltuğuna yeniden oturmuş olacak. Trabzonspor sahasında oynayacağı Kasımpaşa'yı yenmesi durumunda 29 maçla, 26 yıl sonraki en uzun iç saha yenilmezlik serisine ulaşacak.
İLGİNÇ BİR TESADÜF YAŞANABİLİR
Bilindiği gibi ligde iç saha yenilmezlik rekoru Trabzonspor'un elinde bulunuyor. Trabzonspor, 90 maç evinde kaybetmemişti. Fırtına bu hafta liderlik koltuğuna oturursa futbolseverler ilginç bir tesadüfe şahit olacak.
Geçen sezon 8. haftada liderlik koltuğunda Fenerbahçe oturuyordu. Trabzonspor, 9. haftada ezeli rakibi Fenerbahçe'yi evinde 3-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu. Karadeniz Fırtınası o haftadan sonra arakasına bile bakmadı...Liderlik koltuğundan hiç inmedi ve şampiyonluğunu ilan etti.
Süper Lig'de bu hafta Trabzonspor'un üzerinde yer alan Adana Demirspor, Beşiktaş ve Konyaspor puan kaybetti. Galatasaray ise bu haftayı BAY geçiyor. 16 puanlı Trabzonspor, Kasımpaşa engelini aştığı taktirde 19 puana ulaşacak. 4. Sıradaki Başakşehir'in ise 17 puanı var.