Şampiyonluk tesadüfleri sever! Trabzonspor bir taşla iki kuş vuracak

Geçen sezon 8. haftada liderlik koltuğunda Fenerbahçe oturuyordu. Trabzonspor, 9. haftada ezeli rakibi Fenerbahçe'yi evinde 3-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu. Karadeniz Fırtınası o haftadan sonra arakasına bile bakmadı...Liderlik koltuğundan hiç inmedi ve şampiyonluğunu ilan etti.

Süper Lig'de bu hafta Trabzonspor'un üzerinde yer alan Adana Demirspor, Beşiktaş ve Konyaspor puan kaybetti. Galatasaray ise bu haftayı BAY geçiyor. 16 puanlı Trabzonspor, Kasımpaşa engelini aştığı taktirde 19 puana ulaşacak. 4. Sıradaki Başakşehir'in ise 17 puanı var.