Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.
Hakem Atilla Karaoğlan yönetiminde Kadıköy Ülker Stadı'nda oynanan mücadelede iki takımda da hedef mutlak galibiyet.
HEDEF MUTLAK GALİBİYET
Ligin 8. haftasında derbide Beşiktaş ile deplasmanda 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler, sahasındaki VavaCars Fatih Karagümrük maçından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Fenerbahçe haftaya 14 puanla 7. sırada girdi.
Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Lincoln, Crespo, İsmail, Emre, İrfan Can, Valencia, Pedro
Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Biraschi, Dresevic, Caner, Shukurov, Ozdoev, Jimmy, Kouassi, Borini, Colley
FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK VAR
Fenerbahçe bu maçta 5 oyuncusundan yararlanamayacak.
Tedavileri süren Nazım Sangare, Luan Peres, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra ağrıları bulunan Willian Arao forma giyemeyecek.