



DİAGNE VE BORİNİ GOL AYAĞI

VavaCars Fatih Karagümrük'ün Fenerbahçe karşısındaki en önemli gol ayağı eski Galatasaraylı Mbaye Diagne ile İtalyan forvet Fabio Borini olacak.

Senegalli futbolcu, kırmızı-siyahlı ekibin bu sezon attığı 9 golün 4'ünü kaydetti. Borini ise bu sezon 3 kez fileleri havalandırarak takımına katkı verdi.



