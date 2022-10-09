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    • Spor
    • 09.10.2022 18:57
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    • 09.10.2022 19:08
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    Fenerbahçe - Fatih Karagümrük | CANLI ANLATIM İZLE

    Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe evinde VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Haftaya 14 puanla 7. sırada giren Fenerbahçe'de hedef mutlak galibiyet. Hakem Atilla Karaoğlan'ın yönettiği Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

    Fenerbahçe - Fatih Karagümrük | CANLI ANLATIM İZLE

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.

    Hakem Atilla Karaoğlan yönetiminde Kadıköy Ülker Stadı'nda oynanan mücadelede iki takımda da hedef mutlak galibiyet.

    HEDEF MUTLAK GALİBİYET
    Ligin 8. haftasında derbide Beşiktaş ile deplasmanda 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler, sahasındaki VavaCars Fatih Karagümrük maçından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Fenerbahçe haftaya 14 puanla 7. sırada girdi.



    Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

    Fenerbahçe: Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Lincoln, Crespo, İsmail, Emre, İrfan Can, Valencia, Pedro

    Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Biraschi, Dresevic, Caner, Shukurov, Ozdoev, Jimmy, Kouassi, Borini, Colley



    FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK VAR
    Fenerbahçe bu maçta 5 oyuncusundan yararlanamayacak.

    Tedavileri süren Nazım Sangare, Luan Peres, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra ağrıları bulunan Willian Arao forma giyemeyecek.



        SON 4 MAÇTAN 3 PUAN
        Fatih Karagümrük, Süper Lig'de son 4 maçta galibiyet alamazken 3 puan elde etti.

        Bu sezonki tek galibiyetini 4. haftada MKE Ankaragücü karşısında alan kırmızı-siyahlı ekip, sonrasındaki 4 maçta 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı.

        Söz konusu müsabakalarda 2 gol atabilen Fatih Karagümrük, kalesindeki 3 gole engel olamadı.



        DİAGNE VE BORİNİ GOL AYAĞI
        VavaCars Fatih Karagümrük'ün Fenerbahçe karşısındaki en önemli gol ayağı eski Galatasaraylı Mbaye Diagne ile İtalyan forvet Fabio Borini olacak.

        Senegalli futbolcu, kırmızı-siyahlı ekibin bu sezon attığı 9 golün 4'ünü kaydetti. Borini ise bu sezon 3 kez fileleri havalandırarak takımına katkı verdi.
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