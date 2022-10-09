Casillas'tan eşcinsellik itirafı! IKER CASILLAS KİMDİR, kaç yaşında, nereli? Casillas sevgilisi kim?

Casillas, 2004 ve 2008 yılları arasında güzellik yarışması birincisi Eva González ile çıkmıştı. Casillas, 2009'dan beri spor gazetecisi Sara Carbonero ile ilişki içindedir. Oğulları Martín, 3 Ocak 2014 tarihinde Madrid'de doğdu. Kasım 2015'te çift, ikinci çocuklarını beklediklerini açıkladı. 20 Mart 2016'da çift evlendi. 2 Haziran 2016'da Sara, çiftin ikinci çocuğu Lucas'ı doğurdu.

1 Mayıs 2019'da, Porto'nun sabah antrenman seansı sırasında, Casillas, kulübünün antrenman sahasında kalp krizi geçirdikten sonra, hastaneye kaldırıldı. Casillas, gecenin ilerleyen saatlerinde durumu düzeldi ve Twitter'dan aldığı destek için teşekkür ettiği bir bildiri yayınladı. O ayın sonunda karısının kanserden muzdarip olduğu açıklandı. Móstoles'deki bir cadde, şerefine Avenida de Iker Casillas olarak değiştirildi. 9 Ekim 2022'de Twitter üzerinden yaptığı bir açıklama ile eşcinsel olduğunu ilan etti.

CASILLAS'TAN EŞCİNSELLİK İTİRAFI

Paylaşımına kalp ve öpücük emojileri ekleyen Carles Puyol'un bu mesajı, eski Barcelona oyuncusunun da eşcinsel kimliğini açıkladığı şeklinde yorumlandı. Öte yandan İspanyol basını, Casillas'ın 'ironi' yapmış olabileceğini de ima etti. Eski kalecinin, Alejandra Onieva ile ilişkisi olduğuna dair söylentiler son dönemde sıkça gündeme getiriliyordu. Casillas'ın da buna yanıt olarak böyle bir mesaj yazmış olabileceği öne sürüldü.