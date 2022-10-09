Avcı, Monaco yenilgisi sonrası oyuncularını teselli etti

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Monaco maçı sonrası moralleri bozulan oyuncularını mental olarak hazırlamaya çalışıyor. Başarılı teknik adam, "Her şey bitmiş değil. Maç öncesi detaylar sonucu belirleyecek demiştim, böyle de oldu.







DERS ÇIKARMALIYIZ

Ama artık bu maça takılıp kalmayalım, şimdi Kasımpaşa maçına odaklanın" dedi. Oyuncularına moral vermeye çalışan tecrübeli teknik adam, "Hatalarımızdan çıkarmamız gereken tüm dersleri çıkaracağız. İnancınızı kaybetmeyin. Bireysel hatalar gerçekten takım bütünlüğünü zor duruma sokabiliyor. Kimse bilerek takımı asla böyle bir duruma düşürmez ancak hepimiz bu takımı bulunduğu konumdan çok daha iyi bir noktaya getirmek adına daha fazla mücadele edeceğiz.







ÖNCE KASIMPAŞA

Monaco maçını unutmalıyız. Düşünmemiz gereken bir Kasımpaşa maçı var" ifadelerini kullandı. Teknik patron Avcı, Kasımpaşa maçını kazanarak takımının moral bulmasını ve bu moralle de içerdeki Monaco maçına mental açıdan en sağlam şekilde çıkmayı hedefliyor.

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