Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Avcı, Monaco yenilgisi sonrası oyuncularını teselli etti

    Monaco maçının ardından moralleri bozulan oyuncuları teknik direktör Abdullah Avcı teselli etti. Avcı,“Hatalarımızdan çıkamr amız gereken tüm dersleri çıkaracağız. İnancınızı kaybetmeyin” dedi.

    İnancınızı kaybetmeyin

    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Monaco maçı sonrası moralleri bozulan oyuncularını mental olarak hazırlamaya çalışıyor. Başarılı teknik adam, "Her şey bitmiş değil. Maç öncesi detaylar sonucu belirleyecek demiştim, böyle de oldu.



    DERS ÇIKARMALIYIZ
    Ama artık bu maça takılıp kalmayalım, şimdi Kasımpaşa maçına odaklanın" dedi. Oyuncularına moral vermeye çalışan tecrübeli teknik adam, "Hatalarımızdan çıkarmamız gereken tüm dersleri çıkaracağız. İnancınızı kaybetmeyin. Bireysel hatalar gerçekten takım bütünlüğünü zor duruma sokabiliyor. Kimse bilerek takımı asla böyle bir duruma düşürmez ancak hepimiz bu takımı bulunduğu konumdan çok daha iyi bir noktaya getirmek adına daha fazla mücadele edeceğiz.



    ÖNCE KASIMPAŞA
    Monaco maçını unutmalıyız. Düşünmemiz gereken bir Kasımpaşa maçı var" ifadelerini kullandı. Teknik patron Avcı, Kasımpaşa maçını kazanarak takımının moral bulmasını ve bu moralle de içerdeki Monaco maçına mental açıdan en sağlam şekilde çıkmayı hedefliyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İran devlet televizyonuna siber saldırı
    Haberler Spor Avcı, Monaco yenilgisi sonrası oyuncularını teselli etti
        SON DAKİKA