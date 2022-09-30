Batshuayi'dan “Beşiktaş’a gol atarsan sevinir misin?” sorusunu yanıt: Atınca ne olacağını görürüz





Yıldız futbolcu, "Beşiktaş'ın taraftarları ateşleyici unsura sahip. Bu, bir forvet oyuncusunu motive edecek sebeplerden biri. Geçen sene atmış olduğum gollerden daha çok gol atabilirdim. Bazen böyle şanssızlık oluyor. Bazı eksik yönlerimi gidermek için sürekli çalışıyorum. Bazen attığınız şutlar gol olur, bazen direkler döner. Bunu nasıl açıklayabilirim bilmiyorum" ifadesini kullandı.