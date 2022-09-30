Batshuayi'dan “Beşiktaş’a gol atarsan sevinir misin?” sorusunu yanıt: Atınca ne olacağını görürüz

Derbide kuşkusuz performansı en çok merak edilen isimlerden birisi Michy Batshuayi olacak. Geçtiğimiz sezon formasını giydiği Beşiktaş'a karşı Vodafone Park'ta mücadele edecek olan Belçika yıldız dünkü idman öncesi önemli açıklamalar yaptı.
ATEŞLEYİCİ UNSUR
Batshuayı, "Beşiktaş'a gol atarsan sevinir misin?" sorusuna, "Açıkcası önemli olan bu derbide gol atmak. Ondan sonra ne olacak görürüz" yanıtını verdi.
Yıldız futbolcu, "Beşiktaş'ın taraftarları ateşleyici unsura sahip. Bu, bir forvet oyuncusunu motive edecek sebeplerden biri. Geçen sene atmış olduğum gollerden daha çok gol atabilirdim. Bazen böyle şanssızlık oluyor. Bazı eksik yönlerimi gidermek için sürekli çalışıyorum. Bazen attığınız şutlar gol olur, bazen direkler döner. Bunu nasıl açıklayabilirim bilmiyorum" ifadesini kullandı.