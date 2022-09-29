ZTK'da 5 gollü müthiş maç! Eskişehirspor - Muş 1984 Muşspor: 2-3 (MAÇ SONUCU)

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı bugün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. 2. turun son maçında Muş 1984 Muşspor deplasmanda Eskişehirspor ile karşı karşıya geldi.

Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele konuk takımın 3-2 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Bu sonuçla Muşspor adını 3. tura yazdıran son takım oldu. Muşspor'a turu getiren gollerini Yunus Karadağ, Abdulkadir Kuzey ve Doğukan Bulut kaydetti. Eskişehir'in golleri ise Tolga Yakut kaydetti.

MUHTEŞEM GOLÜ İZLE | VİDEO

YUNUS KARADAĞ'DAN MUHTEŞEM GOL

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Muş 1984 Muşspor, Yunus Karadağ'ın 16. dakikada attığı muhteşem golle Eskişehirspor karşısında 1-0 öne geçti.

GOL | Eskişehirspor 0-1 Muş 1984 Muşspor

GOL | Eskişehirspor 1-1 Muş 1984 Muşspor

GOL | Eskişehirspor 2-1 Muş 1984 Muşspor

GOL | Eskişehirspor 2-2 Muş 1984 Muşspor

GOL | Eskişehirspor 2-3 Muş 1984 Muşspor