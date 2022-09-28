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    • Spor
    • 28.09.2022 14:44
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    • 28.09.2022 14:47
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    SON DAKİKA: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Volkan Bayarslan yönetecek

    Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasının dev maçında Beşiktaş pazar günü Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi konuk edecek. TFF'den yapılan açıklamaya göre, dev derbinin hakemi Volkan Bayarslan oldu.

    Derbinin hakemi belli oldu

    Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasının dev maçında Beşiktaş pazar günü Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi konuk edecek. TFF'den yapılan açıklamaya göre, dev derbinin hakemi Volkan Bayarslan oldu. Bayarslan'ın yardımcılıklarını ise Aleks Taşçıoğlu ile Serkan Ok yapacak.

    EN FAZLA DÜDÜK ÇALAN 4 HAKEM VAR
    Süper Lig'in ilk 7 haftasında 4'er maça çıkan Ali Palabıyık, Arda Kardeşler, Bahattin Şimşek ve Volkan Bayarslan en çok düdük çalan hakemler oldu. Bu sezon en az görev alan hakemler ise 1'er defa ile Erkan Özdamar, Halil Umut Meler ve Tugay Kaan Numanoğlu. FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in söz konusu süreçte yönettiği tek müsabaka Beşiktaş-Medipol Başakşehir olarak dikkat çekti.

    ALİ PALABIYIK VE METE KALKAVAN ÇOK KIZARTIYOR
    Ali Palabıyık ve Mete Kalkavan ise gösterdikleri kırmızı kartlarla adeta takımların korkulu rüyası oldu. 7 haftada 3'er maçta görev alan Palabıyık ile Kalkavan, 3'er kez kırmızı kartlarına başvurdu. Söz konusu dönemde çıkan 20 kırmızının 6'sı bu iki hakemden geldi.

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    Haberler Spor SON DAKİKA: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Volkan Bayarslan yönetecek
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