Kastamonuspor - Nevşehir Belediyespor maçı A Spor canlı yayın izle

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur müsabakalarıyla devam ediyor. Günün ilk karşılaşmasında GMG Kastamonuspor ile Nevşehir Belediyespor kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı yayınını haberimizde bulabilirsiniz...
GMG KASTAMONUSPOR - NEVŞEHİR BELEDİYESPOR MAÇI 11'LERİ
Kastamonuspor: Sefa, Faruk Kadir, Ramazan, Berkan, Ömer, İsmail, Amir, Mustafa, Efe, Ramazan
Nevşehir Belediyespor: Yağızcan, Furkan, Hüseyin, Berkay, Ömer, Gökay, Baran, İbrahim, Alican, Ali, Batuhan