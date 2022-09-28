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    • Spor
    • 28.09.2022 13:05
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    • 28.09.2022 13:05
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    Kastamonuspor - Nevşehir Belediyespor maçı A Spor canlı yayın izle

    Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı A Spor'da yayınlanan maçlarla sürüyor. Kupada günün ilk karşılaşmasında GMG Kastamonuspor ile Nevşehir Belediyespor kozlarını paylaşıyor. A Spor'dan canlı yayınlanan mücadeleyi, takvim.com.tr'den de izleyebilirsiniz...

    CANLI | Kastamonuspor - Nevşehir Belediyespor

    Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur müsabakalarıyla devam ediyor. Günün ilk karşılaşmasında GMG Kastamonuspor ile Nevşehir Belediyespor kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı yayınını haberimizde bulabilirsiniz...

    GMG KASTAMONUSPOR - NEVŞEHİR BELEDİYESPOR MAÇI 11'LERİ
    Kastamonuspor:     Sefa, Faruk Kadir, Ramazan, Berkan, Ömer, İsmail, Amir, Mustafa, Efe, Ramazan
    Nevşehir Belediyespor: Yağızcan, Furkan, Hüseyin, Berkay, Ömer, Gökay, Baran, İbrahim, Alican, Ali, Batuhan

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    Haberler Spor Kastamonuspor - Nevşehir Belediyespor maçı A Spor canlı yayın izle
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