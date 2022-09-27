Kocaelispor'a evinde büyük şok! Ayvalıkgücü Belediyespor farklı turladı | Kocaelispor 1 - 4 Ayvalıkgücü Belediyespor maç sonucu

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur'unda Kocaelispor ile Ayvalıkgücü Belediyespor kozlarını paylaştı. Mücadele 4-1'lik skorla Ayvalıkgücü'nün galibiyetiyle sonuçlandı.
Körfez'in golünü 77. dakikada Mertan Caner Öztürk kaydetti.
Konuk ekibin golleri ise 20. dakikada Hami Baytar, 58. dakikada Veysel Ünal, 66. dakikada Kemal Akbaba ve 90+1'de Celal Baver Ayaz'dan geldi.
Ayvalıkgücü Belediyespor bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'nda turu kapan takım oldu.
KOCAELİSPOR - AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR MAÇI 11'LERİ
Kocaelispor: İsmet, Alpay, Hazarhan, Atila, Mesut Can, Yiğit, Anıl Emre, Yiğit Ali, Cem, Mertan Caner, Diogo Aleksis
Ayvalıkgücü Belediyespor: Deniz, Davut, Samet, Polat, Hakan, Hamit, Hami, Burak, Sergen, Kemal, Ertuğrul
MAÇTAN GOLLER
GOL | Kocaelispor 0-1 Ayvalıkgücü | Video
GOL | Kocaelispor 0-2 Ayvalıkgücü | Video
GOL | Kocaelispor 0-3 Ayvalıkgücü | Video
GOL | Kocaelispor 1-3 Ayvalıkgücü | Video
GOL | Kocaelispor 1-4 Ayvalıkgücü | Video