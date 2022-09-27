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    • Spor
    • 27.09.2022 15:47
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    • 27.09.2022 17:06
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    Kocaelispor'a evinde büyük şok! Ayvalıkgücü Belediyespor farklı turladı | Kocaelispor 1 - 4 Ayvalıkgücü Belediyespor maç sonucu

    Son dakika spor haberleri | Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan A Spor ekranlarında tam gaz devam ediyor. Kupanın 2. turunda Kocaelispor evinde Ayvalıkgücü Belediyespor'u ağırladı. Saat 15.00'te başlayan karşılaşmayı, konuk Ayvalıkgücü Belediyespor 4-1'lik skorla kazanarak bir üst tura yükseldi.

    Kocaelispor’a evinde büyük şok

    Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur'unda Kocaelispor ile Ayvalıkgücü Belediyespor kozlarını paylaştı. Mücadele 4-1'lik skorla Ayvalıkgücü'nün galibiyetiyle sonuçlandı.

    Körfez'in golünü 77. dakikada Mertan Caner Öztürk kaydetti.

    Konuk ekibin golleri ise 20. dakikada Hami Baytar, 58. dakikada Veysel Ünal, 66. dakikada Kemal Akbaba ve 90+1'de Celal Baver Ayaz'dan geldi.

    Ayvalıkgücü Belediyespor bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'nda turu kapan takım oldu.

    KOCAELİSPOR - AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR MAÇI 11'LERİ
    Kocaelispor:     İsmet, Alpay, Hazarhan, Atila, Mesut Can, Yiğit, Anıl Emre, Yiğit Ali, Cem, Mertan Caner, Diogo Aleksis
    Ayvalıkgücü Belediyespor: Deniz, Davut, Samet, Polat, Hakan, Hamit, Hami, Burak, Sergen, Kemal, Ertuğrul

    MAÇTAN GOLLER

    GOL | Kocaelispor 0-1 Ayvalıkgücü | Video

    GOL | Kocaelispor 0-2 Ayvalıkgücü | Video

    GOL | Kocaelispor 0-3 Ayvalıkgücü | Video

    GOL | Kocaelispor 1-3 Ayvalıkgücü | Video

    GOL | Kocaelispor 1-4 Ayvalıkgücü | Video

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