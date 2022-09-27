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    • Spor
    • 27.09.2022 13:06
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    • 27.09.2022 15:39
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    Ağrı 1970 Spor uzatmada turladı! İnegölspor 1 - 2 Ağrı 1970 Spor maç sonucu

    Son dakika spor haberleri | Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı bugün oynanan maçlarla başladı. Kupada ilk maçta İnegölspor evinde Ağrı 1970 Spor'u ağırladı. A Spor'dan canlı yayınlanan müsabaka 1-1'lik sonuçla uzatmalara gitti. Uzatmaların son anlarında golü bulan Ağrı 1970 Spor, 2-1'lik skorla bir üst tura yükseldi.

    takvim.com.tr
    Ağrı 1970 Spor uzatmada turladı

    Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı bugün oynanan maçlarla başladı. Kupanın ikinci turunda İnegölspor evinde Ağrıspor'u ağırladı.

    MAÇTAN NOTLAR
    Zevkli karşılaşmada İnegölspor, 19. dakikada Batuhan Salman'ın golüyle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Bu dakikadan sonra Ağrı 1970 Spor atakları yoğunlaşırken, 70'inci dakikada Muhammet Gundak'ın attığı golle maça eşitlik geldi. Uzatmaya giden karşılaşmada son sözü 119'uncu dakikada Ağrı 1970 Sporlu Emre Yaşar söyledi. Yaşar'ın attığı golle maçı 2-1'lik skorla kazanan Ağrı 1970 Spor, Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura adını yazdırdı.

    MAÇTAN DETAYLI NOTLAR İÇİN TIKLAYIN

    İNEGÖLSPOR - AĞRISPOR MAÇI 11'LERİ
    İnegölspor: Emre, Yunus, Serhat, Enes, Yusuf, Taşkın, Emir, Sergen, Batuhan, Taylan, Ömer
    Ağrıspor: Göktan, Kuban, Adem, Anıl, Aytaç, Emre, Metehan, Taner, Bilal, Muhammet Furkan, Murat

    GOLLER

    GOL | İnegölspor 1-0 Ağrı 1970 Spor | Video

    GOL | İnegölspor 1-1 Ağrı 1970 Spor | Video

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