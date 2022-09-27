Ağrı 1970 Spor uzatmada turladı! İnegölspor 1 - 2 Ağrı 1970 Spor maç sonucu

Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı bugün oynanan maçlarla başladı. Kupanın ikinci turunda İnegölspor evinde Ağrıspor'u ağırladı.
MAÇTAN NOTLAR
Zevkli karşılaşmada İnegölspor, 19. dakikada Batuhan Salman'ın golüyle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Bu dakikadan sonra Ağrı 1970 Spor atakları yoğunlaşırken, 70'inci dakikada Muhammet Gundak'ın attığı golle maça eşitlik geldi. Uzatmaya giden karşılaşmada son sözü 119'uncu dakikada Ağrı 1970 Sporlu Emre Yaşar söyledi. Yaşar'ın attığı golle maçı 2-1'lik skorla kazanan Ağrı 1970 Spor, Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura adını yazdırdı.
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İNEGÖLSPOR - AĞRISPOR MAÇI 11'LERİ
İnegölspor: Emre, Yunus, Serhat, Enes, Yusuf, Taşkın, Emir, Sergen, Batuhan, Taylan, Ömer
Ağrıspor: Göktan, Kuban, Adem, Anıl, Aytaç, Emre, Metehan, Taner, Bilal, Muhammet Furkan, Murat
GOLLER
GOL | İnegölspor 1-0 Ağrı 1970 Spor | Video
GOL | İnegölspor 1-1 Ağrı 1970 Spor | Video