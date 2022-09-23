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    • Spor
    • 23.09.2022 12:14
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    • 23.09.2022 12:16
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    Çok 'güç'ümüze gitti: Türkiye Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldı! Tarihimizde ilk kez

    A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi’nde zayıf ekibi karşısında ummadığı bir sonuç alarak hayal kırıklığı yaşattı. Rakibi karşısında 3 kez geriye düşen Ay-Yıldızlılar, 3 gol yiyerek büyük şok yaşattı. A Milli Takım, tarihinde ilk kez Lüksemburg'a rakip olduğu bir maçta 3 gol yedi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Takvim Özel | Tarihimizde ilk kez

    A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde zayıf ekibi karşısında ummadığı bir sonuç alarak hayal kırıklığı yaşattı. Rakibi karşısında 3 kez geriye düşen Ay-Yıldızlılar, 3 gol yiyerek büyük şok yaşattı. A Milli Takım, tarihinde ilk kez Lüksemburg'a rakip olduğu bir maçta 3 gol yedi.

    Stefan Kuntz ve öğrencileri büyük tepki çekerken ortaya konan futbol fiyasko olarak yorumlandı. 3-3 berabere kaldığımız Lüksemburg ile ilgili ilginç bir detay ise gözlerden kaçmadı.

    Lüksemburg son 4 yılda sadece 5 takım karşısında 3 gol bulabildi… Bu takımlar arasında Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Madagaskar, San Marino ve Moldova yer alıyor. 3 gol attığı takımlara baktığımızda Türkiye dışındaki ülkelerin gücü ortada!

        FIFA sıralamasında 93. sırada olan Lüksemburg'un kadro değeri ise 26 milyon Euro civarında… Kadro değerleri, Leicester City'de forma giyen yıldız oyuncumuz Çağlar Söyüncü'nün değeriyle neredeyse eşit.

        A Milliler, Lüksemburg ile Uluslar Ligi'nde oynadığı maçta 3-3 berabere kalırken U19 Milli Takımımız da hayal kırıklığı yaratan bir sonuç elde etti. Onlar da Lüksemburg ile 4-4 berabere kaldı. Lüksemburg tarihinde ikinci defa bir takıma 4 gol attı. Lüksemburg ile oynadığımız iki maçta toplamda 7 gol yiyerek adeta zor olanı başardık!

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        Haberler Spor Çok 'güç'ümüze gitti: Türkiye Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldı! Tarihimizde ilk kez
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