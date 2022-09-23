Çok 'güç'ümüze gitti: Türkiye Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldı! Tarihimizde ilk kez

A Milliler, Lüksemburg ile Uluslar Ligi'nde oynadığı maçta 3-3 berabere kalırken U19 Milli Takımımız da hayal kırıklığı yaratan bir sonuç elde etti. Onlar da Lüksemburg ile 4-4 berabere kaldı. Lüksemburg tarihinde ikinci defa bir takıma 4 gol attı. Lüksemburg ile oynadığımız iki maçta toplamda 7 gol yiyerek adeta zor olanı başardık!