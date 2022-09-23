Çok 'güç'ümüze gitti: Türkiye Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldı! Tarihimizde ilk kez

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde zayıf ekibi karşısında ummadığı bir sonuç alarak hayal kırıklığı yaşattı. Rakibi karşısında 3 kez geriye düşen Ay-Yıldızlılar, 3 gol yiyerek büyük şok yaşattı. A Milli Takım, tarihinde ilk kez Lüksemburg'a rakip olduğu bir maçta 3 gol yedi.
Stefan Kuntz ve öğrencileri büyük tepki çekerken ortaya konan futbol fiyasko olarak yorumlandı. 3-3 berabere kaldığımız Lüksemburg ile ilgili ilginç bir detay ise gözlerden kaçmadı.
Lüksemburg son 4 yılda sadece 5 takım karşısında 3 gol bulabildi… Bu takımlar arasında Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Madagaskar, San Marino ve Moldova yer alıyor. 3 gol attığı takımlara baktığımızda Türkiye dışındaki ülkelerin gücü ortada!