Konyaspor maçında etkili olamamıştı! Icardi Adana Demirspor maçına özel idmanlarla hazırlanacak l Spor Haberleri...

ROSSI: KAZANINCA MUTLUYUZ

Fenerbahçe'nin Uruguaylı yıldızı Diego Rossi karşılaşmanın ardından konuştu. Karşılaşmanın açılış golünü atan Rossi, "Güzel skor ve güzel futbol. Sonuçta kazandık. Önemli olan bu. Bizler takım kazanınca mutlu oluyoruz" dedi. Uruguay Milli Takımı aday kadrosuna da çağrılan Rossi, bu konu ile ilgili olarak, "Her futbolcu ülkesinin milli formasını giymekten onur duyar. Ben de öyle hissediyorum. Milli formayı giymek için sabırsızlanıyorum" ifadesini kullandı.



TRABZONSPOR VAZGEÇMEZ

Teknik direktör Abdullah Avcı müthiş maçın ardından konuştu. Tecrübeli hoca, "Büyük takım olmak böyle bir şey. Bu Trabzonspor'un DNA'sında var. Bu takım vazgeçmez. Dürüst, samimi bir şekilde çalışıyorsan, planlara sadık kalıyorsan oyun bu fırsatı bize veriyor" dedi.



TÜYLERİM HALA DİKEN DİKEN

Attığı son dakika golüyle Trabzonspor'a üç puanı getiren Marc Bartra duygularını anlattı. İspanyol stoper, "Tüylerim hala diken diken. Bence adil olan bir sonuç gerçekleşti" ifadesini kullandı.



ÇOK MUTLUYUM

Çok iyi mücadele ettiklerini söyleyen Bartra, "İyi işler yapıyorsanız hak ettiğinizi alıyorsunuz. Bu büyük ailenin içinde bulunduğum için çok mutluyum" dedi.



AKYAZI'DA YENİLGİYİ BİLMİYOR!

Nefesleri kesen maçta 2-0 geriye düşmesine rağmen Gaziantep'i 3-2 yenmeyi başaran Trabzonspor'un Akyazı'daki müthiş serisi sürüyor. Bordo- Mavililer taraftarı önünde oynadığı son 28 Süper Lig maçından da mağlubiyetle ayrılmadı. Trabzonspor böylesine uzun bir seriyi son olarak Ekim 1994 ve Nisan 1996 arasında yakalamayı başarmıştı.







G.ANTEP'E KARŞI ÇOK ÜSTÜN

Dün çok kritik bir galibiyet alan Trabzonspor, Gaziantep'e karşı evinde büyük üstünlüğünü sürdürdü. Fırtına rakibini konuk ettiği son 4 maçı da kazanırken, tam 11 gol atarak önemli bir istatistiğe imza attı.