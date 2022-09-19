Konyaspor maçında etkili olamamıştı! Icardi Adana Demirspor maçına özel idmanlarla hazırlanacak l Spor Haberleri...

Galatasaray'ın transfer döneminde kadrosuna kattığı en flaş isimlerden biri olan Mauro Icardi, Konyaspor önünde ilk kez parçalı formayla sahaya çıkmıştı. Sahada kaldığı süre içinde fazla etkili olamayan ve sadece 2 kez topla buluşabilen Arjantinli yıldızın fiziki açıdan sıkıntılar yaşaması dikkat çekti. Ancak milli maçlar için lige verilen ara en çok Icardi'ye yarayacak. Arjantinli yıldızın bu süreçte kendisi için özel olarak hazırlanan idman programını uygulayacağı ve bu sayede takım arkadaşlarını yakalayacağı öğrenildi. Her şeyin yolunda gitmesi durumunda Icardi'nin 8. haftada deplasmanda oynanacak olan Adana Demirspor karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor. Okan Buruk'un bu durumda sezon başında olduğu gibi Bafetimbi Gomis'i yeniden hamle oyuncusu olarak kullanmayı plandığı ifade ediliyor.
BURUK AİLESİ GEZMEDE
Üst üste alınan 3 galibiyetle üzerindeki baskıyı büyük oranda atan Okan Buruk'un keyfine diyecek yok. Tecrübeli hoca eşi Nihan Buruk ve oğlu Ali Yiğit ile birlikte eğlenceli bir hafta sonu geçirdi. Buruk ailesinin mutluluk fotoğrafı sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.
ZİRVEDE MUSLERA VE NELSSON VAR
Ligde geride kalan 7 haftada her maçta Galatasaray formasını sadece iki isim giydi. Bu isimler Muslera ve Nelsson oldu. Bu iki ismi 628 dakika ile Boey ve 606 dakika ile Aanholt takip etti.
YENİ SOL BEK ARTIK DUBOIS
Hazırlık kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre forma giyemeyen Leo Dubois yavaş yavaş kalitesini ortaya koymaya başladı. Yıldız futbolcu son olarak Konya karşısındaki performansıyla alkış topladı. Okan Buruk'un beklentilerin uzağında kalan Van Aanholt'un yerine oyuna aldığı ve sol bekte oynattığı Dubois, Calvo'nun kendi kalesine attığı gol öncesi yaptığı etkili orta ile galibiyette büyük rol oynadı. Buruk'un Fransız yıldızın sol bek performansından çok memnun kaldığı ve artık Van Aanholt'u yedek bırakma kararı aldığı öğrenildi. Çok büyük bir sürpriz yaşanmazsa, Adana Demirspor deplasmanında defansın sağında Leo Dubois'in oynaması bekleniyor.