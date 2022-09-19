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    Konyaspor maçında etkili olamamıştı! Icardi Adana Demirspor maçına özel idmanlarla hazırlanacak l Spor Haberleri...

    Milli maçlar için lige verilen arada özel idmanlarla fizik gücünü artırması planlanan Arjantinli futbolcu çok büyük ihtimalle zorlu Adana Demirspor deplasmanında ilk 11’deki yerini alacak. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 19 Eylül TAKVİM Gazetesi Spor haberleri...

    Icardi Adana’da ilk 11’de

    Galatasaray'ın transfer döneminde kadrosuna kattığı en flaş isimlerden biri olan Mauro Icardi, Konyaspor önünde ilk kez parçalı formayla sahaya çıkmıştı. Sahada kaldığı süre içinde fazla etkili olamayan ve sadece 2 kez topla buluşabilen Arjantinli yıldızın fiziki açıdan sıkıntılar yaşaması dikkat çekti. Ancak milli maçlar için lige verilen ara en çok Icardi'ye yarayacak. Arjantinli yıldızın bu süreçte kendisi için özel olarak hazırlanan idman programını uygulayacağı ve bu sayede takım arkadaşlarını yakalayacağı öğrenildi. Her şeyin yolunda gitmesi durumunda Icardi'nin 8. haftada deplasmanda oynanacak olan Adana Demirspor karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor. Okan Buruk'un bu durumda sezon başında olduğu gibi Bafetimbi Gomis'i yeniden hamle oyuncusu olarak kullanmayı plandığı ifade ediliyor.



    BURUK AİLESİ GEZMEDE
    Üst üste alınan 3 galibiyetle üzerindeki baskıyı büyük oranda atan Okan Buruk'un keyfine diyecek yok. Tecrübeli hoca eşi Nihan Buruk ve oğlu Ali Yiğit ile birlikte eğlenceli bir hafta sonu geçirdi. Buruk ailesinin mutluluk fotoğrafı sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.



    ZİRVEDE MUSLERA VE NELSSON VAR
    Ligde geride kalan 7 haftada her maçta Galatasaray formasını sadece iki isim giydi. Bu isimler Muslera ve Nelsson oldu. Bu iki ismi 628 dakika ile Boey ve 606 dakika ile Aanholt takip etti.



    YENİ SOL BEK ARTIK DUBOIS
    Hazırlık kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre forma giyemeyen Leo Dubois yavaş yavaş kalitesini ortaya koymaya başladı. Yıldız futbolcu son olarak Konya karşısındaki performansıyla alkış topladı. Okan Buruk'un beklentilerin uzağında kalan Van Aanholt'un yerine oyuna aldığı ve sol bekte oynattığı Dubois, Calvo'nun kendi kalesine attığı gol öncesi yaptığı etkili orta ile galibiyette büyük rol oynadı. Buruk'un Fransız yıldızın sol bek performansından çok memnun kaldığı ve artık Van Aanholt'u yedek bırakma kararı aldığı öğrenildi. Çok büyük bir sürpriz yaşanmazsa, Adana Demirspor deplasmanında defansın sağında Leo Dubois'in oynaması bekleniyor.



        NEFES KESEN MAÇ SAMSUN'UN
        Spor Toto 1. Lig 6.hafta maçında Samsunspor sahasında Sakaryaspor'u 3-2 mağlup etti. Nefes kesen maçta ev sahibi ekipte Douglas 62, 74 ve 90+3. dakikalarda yaptığı hat-trick ile takımına galibiyeti getiren isim oldu. Dün oynanan diğer maçların sonuçları şöyle: Tuzla-Pendik: 1-1, Samsun-Sakarya: 3-2, Bodrum-Manisa: 1-1, Göztepe- Altınordu:1-0.

        2. VE 3. LİG'DE TOPLU SONUÇLAR
        İKİNCİ LİG BEYAZ GRUP: Düzce-Erzincan : 0-2, Arnavutköy- Tarsus İ.Y: 0-1, Nazilli-Amed: 3-3, Soma-Esenler: 2-1 , Şanlıurfa-Ankara D.: 0-0, Bursa-Sivas Bld.: 6-0, Menemenİnegöl: 2-1 , Isparta Bayburt:: 1-0, Afyon-Çorum: 2-1

        İKİNCİ LİG KIRMIZI GRUP: Van-Zonguldak: 3-1, Etimesgut- Pazarspor: 2-0, Kırşehir-Sarıyer: 1-1, Serik-Kırklareli: 1-1, Kastamonu-Balıkesir: 1-0, Ankara Demir-Uşak:1-1, Kocaeli-Buca: 1-1, İskenderun-Adıyaman:1-0, Diyerbakır- 1461 Trabzon: 1-2 , Karacabey-Fethiye: 2-1

        ÜÇÜNCÜ LİG 1. GRUP: Hacettepe-Karaköprü: 0-0, Derince-Kelkit Bld.: 1-1, S.Elazığ-Amasya: 1-0, 1922 Konya-Karşıyaka: 1-3 , Nevşehir-Yomra: 0-0, Edirne- 52 Ordu: 1-2, Kütahya-Ağrı : 3-0, Şile-Eskişehir:1-1, Mersin İ.Y-Çatalca:1-0

        ÜÇÜNCÜ LİG 2. GRUP: Iğdır-Turgutlu: 2-0, Ofspor-D.G.Birliği: 0-0, Gümüşhane-Kestel: 0-0, Kırıkkale-Eynesil: 0-1, Karaman-E. Karakoçan: 1-0, Bayrampaşa-K.Maraş: 1-1, Ayvalıkgücü- Velimeşe: 1-1

        ÜÇÜNCÜ LİG 3. GRUP : Arguvan-Bursa.Y: 0-0, Fatsa-Siirt: 0-0, Hopaspor-Sapanca :1-1, Muş-Çankaya: 0-0, Niğde-Bergama: 1-1,Aksaray-Beyoğlu: 1-3.



        NEREDESİN GHEZZAL
        Beşiktaş'ta sakatlığı devam eden oyunculardan olan Rachid Ghezzal'in eksikliği derinden hissediliyor. Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında 5 puan kaybederek ağır yara alan Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'in yokluğu derinden hissediliyor. Alanyaspor maçında sakatlanarak formasından uzak kalan Cezayirli yıldızın yokluğunda Siyah-Beyazlılar, Karagümrük, Sivasspor ve Ankaragücü'nü mağlup etse de Başakşehir'e kaybedip İstanbulspor ile berabere kaldı. Hücumda genel olarak tüm yük N'Koudou'nun üzerine binerken Ghezzal'in sağ kanattaki etkinliği son maçlarda iyice aranır oldu. Yaklaşık 1 aydır sahalardan uzak olan Ghezzal'in Fenerbahçe derbisinde oynaması bekleniyor.



        SÖYLEMEYEYİM AĞABEY!
        İstanbulspor maçında kalesinde iki gol gören ve gollerdeki hatalarıyla eleştirilerin odağı olan Ersin Destanoğlu maç sonunda çok üzgün göründü. Karşılaşma sonrasında bir muhabir, "Ersin, taraftarların tepkisi vardı. Bir şey söylemek ister misin?" diye sorarken, Destanoğlu "Söylemeyeyim ağabey" yanıtını verdi. Ersin Destanoğlu, İstanbulspor maçı sonrasında Beşiktaşlı taraftarların küfürlü tezahüratına maruz kalmıştı. Ersin Destanoğlu'nun hafta içinde sözleşme uzatma konusunda yönetimle bir görüşmesi de olacak.



        LİDERLİK GÜMRÜK'TE KALDI
        Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Başakşehir ile Karagümrük golsüz berabere kaldı. Lider olma şansını kaybeden Başakşehir ligde gol yememe ünvanını devam ettirdi. 35'de Traore'nin sağ çaprazdan yerden şutunda kaleci Viviano topu kontrol etti. 54'te kornerde ceza sahasına giren Kouassi'nin yerden gönderdiği top, direkten geri döndü. Boşta kalan topa Borini vurdu, takım arkadaşına çarpan top auta çıktı. 68'de Szysz, Lima'ya yerden pasını attı. Lima'nın şutunda top üst direkten döndü. Başakşehir'de 90+3'te Mahmut, Karagümrük'te ise 90+5. dakikada Shukurov kırmızı kart gördü. Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol sesi çıkmadı.

            ANKARAGÜCÜ 3 PUANI TATTI
            Ankaragücü ligin 7. haftasında Sivasspor'u 2-1 yenerek ligde ilk galibiyetini aldı. Başkent ekibi Beridze'nin 2. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekipte Sowe 44'te farkı 2'ye çıkardı. 2. yarıda Sivas 48'de N'Jie ile farkı 1'e indirdi. Maç bu sonuçla sona erdi ve A.Gücü ilk 3 puanını aldı.



            AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ İSPANYA OLDU
            EuroBasket 2022 Finalinde Fransa ile karşılaşan İspanya rakibini 88-76 yenerek 4. kez Avrupa Şampiyonu oldu. İlk çeyreği 23-14 önde geçen İspanya devreye de 47-37'lik üstünlükle gitti. 3. çeyreği de 66- 57'lik skorla geçen İspanya son çeyrekte farkın kapanmasına izin vermedi ve 88-76 kazanarak 2009, 2011, 2015'ten sonra 4. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

            TODİBO 9. SANİYEDE OYUNDAN ATILDI
            Fransa Ligue 1 takımlarından Nice forması giyen Jean Todibo Angers maçının 9. saniyesinde kırmızı kart görerek oyundan atıldı. 22 yaşındaki stoper gördüğü kartla dünya futbol tarihine geçti. Cumartesi oynanan Antalyaspor-Adana Demir maçında da Nakajima oyuna girdikten 18 saniye sonra kırmızı kart görerek oyundan atılmıştı.



            15'LİK ETHAN NWANERİ LİG TARİHİNE GEÇTİ
            İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'de forma giyen 15 yaşındaki Ethan Nwaneri Brentford maçında oyuna girerek lig tarihinde forma giyen en genç oyuncu olarak tarihe geçti. Daha önce 16 yaş 30 gün ile Liverpool'lu Harvey Elliott tarafından tutulan rekoru Brentford maçının uzatma dakikalarında oyuna girerek kırdı. Maçı Arsenal 3-0 kazandı.

            KEÇİÖREN TAŞKIN'LA YOLA DEVAM EDİYOR
            Spor Toto 1. Lig takımlarından Ankara Keçiörengücü teknik direktör Taner Taşkın ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu. Taşkın'ın boş mukavaleye imza attığını belirten başkan Sedat Tahiroğlu, "Bizim için önemli olan istikrar. İstikrarı da Taner Taşkın hocamızla devam ettireceğimize eminiz."ifadelerini kullandı.



            UDİNESE EVİNDE INTER'İ 3 GOLLE DEVİRDİ
            İtalya Ligi Serie A'da 7. hafta karşılaşmasında Udinese sahasında Inter'i 3-1 mağlup etti. Inter 5. dakikada Barella ile öne geçse de, Udinese 22'de Skriniar'ın kendi kalesine attığı golle beraberliği yakaladı. Ev sahibi 85'te Jaka Bijol'un attığı golle öne geçti. 90+3' te Tolgay Aslan attığı golle maçın skorunu belirleyen isim oldu.



                DAHA DA İYİ OLABİLİRİZ
                Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus 5-0'lık Alanya galibiyetinin andından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca,"Takımım her maç daha güçlü bir görüntü sergiliyor. 6 lig maçında 20 gol attık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Hala daha da iyi olabiliriz" diye konuştu. Fenerbahçe'nin ilk 6 maçta en çok gol attığı sezon açılışını yaptığı hatırlatılması üzerine Portekizli teknik adam," Eğer sezon bittiğinde Fenerbahçe şampiyon olursa, bu istatistiklerin bir anlamı olur. Ama, bu istatistikler de elbette iyi bir gösterge" dedi. Beşiktaş maçı ile ilgili gelen soruya Jesus," Rakibin kim olduğunun bir önemi yok. Beşiktaş'a saygı duyuyoruz ancak her maçta kendi fikirlerimizi uygulamaya çalışıyoruz" yanıtını verdi.



                JORGE JESUS'DAN 8 ROTASYON
                Jorge Jesus Avrupa Ligi'ndeki Rennes maçının ilk 11'inden sadece Altay Bayındır, Gustavo Henrique ve Attila Szalai'yi Alanyaspor'a karşı da ilk 11'de oynattı. Jesus, Avrupa dönüşü ilk kez bu kadar çok değişiklik yaptı.

                KART GÖRMEYEN FERDİ KADIOĞLU DERBİDE SAHADA
                Fenerbahçe'de Alanya maçı öncesinde sarı kart sınırında olan tek futbolcu vardı. 3 sarı kartı bulunan Ferdi Kadıoğlu'nun Beşiktaş derbisinde forma giyebilmesi için kart görmemesi gerekiyordu. Dün gece sadece Ferdi Kadıoğlu değil, hiçbir futbolcu kart görmedi. Genç yıldız 4'lü sistemde savunmanın sağında görev yaptı.

                KADIKÖY'DE YİNE BOŞ YER YOK
                Fenerbahçeli taraftarlar, Alanyaspor maçına da yoğun ilgi gösterdi. Sezon başından beri tüm maçlarda Ülker Stadyumu'nu dolduran taraftarlar, Alanyaspor maçında da bunu sürdürdü.



                DEFANSTAKİ EKSİK SİSTEMİ DEĞİŞTİRDİ
                Sakatlık sebebiyle Luan Peres ve Joshua King'in yanı sıra tam iyileşemeyen Serdar Aziz'i de kadroya almayan tecrübeli teknik adam, savunmadaki eksiklik sebebiyle 3-4-3 sistemini değiştirdi ve takımını sahaya 4-4-2 dizilişiyle sürdü.



                    MİGUEL CRESPO'DAN HARİKA PERFORMANS
                    Miguel Crespo geçen sezonki performansını yakalamış durumda. İlk golde topu kaparak katkı veren Crespo skoru 3-0 getiren golde harika bir şut çekti. Orta sahadaki çalışkanlığı ile de herkesten tam puan aldı.

                    ROSSI: KAZANINCA MUTLUYUZ
                    Fenerbahçe'nin Uruguaylı yıldızı Diego Rossi karşılaşmanın ardından konuştu. Karşılaşmanın açılış golünü atan Rossi, "Güzel skor ve güzel futbol. Sonuçta kazandık. Önemli olan bu. Bizler takım kazanınca mutlu oluyoruz" dedi. Uruguay Milli Takımı aday kadrosuna da çağrılan Rossi, bu konu ile ilgili olarak, "Her futbolcu ülkesinin milli formasını giymekten onur duyar. Ben de öyle hissediyorum. Milli formayı giymek için sabırsızlanıyorum" ifadesini kullandı.

                    TRABZONSPOR VAZGEÇMEZ
                    Teknik direktör Abdullah Avcı müthiş maçın ardından konuştu. Tecrübeli hoca, "Büyük takım olmak böyle bir şey. Bu Trabzonspor'un DNA'sında var. Bu takım vazgeçmez. Dürüst, samimi bir şekilde çalışıyorsan, planlara sadık kalıyorsan oyun bu fırsatı bize veriyor" dedi.

                    TÜYLERİM HALA DİKEN DİKEN
                    Attığı son dakika golüyle Trabzonspor'a üç puanı getiren Marc Bartra duygularını anlattı. İspanyol stoper, "Tüylerim hala diken diken. Bence adil olan bir sonuç gerçekleşti" ifadesini kullandı.

                    ÇOK MUTLUYUM
                    Çok iyi mücadele ettiklerini söyleyen Bartra, "İyi işler yapıyorsanız hak ettiğinizi alıyorsunuz. Bu büyük ailenin içinde bulunduğum için çok mutluyum" dedi.

                    AKYAZI'DA YENİLGİYİ BİLMİYOR!
                    Nefesleri kesen maçta 2-0 geriye düşmesine rağmen Gaziantep'i 3-2 yenmeyi başaran Trabzonspor'un Akyazı'daki müthiş serisi sürüyor. Bordo- Mavililer taraftarı önünde oynadığı son 28 Süper Lig maçından da mağlubiyetle ayrılmadı. Trabzonspor böylesine uzun bir seriyi son olarak Ekim 1994 ve Nisan 1996 arasında yakalamayı başarmıştı.



                    G.ANTEP'E KARŞI ÇOK ÜSTÜN
                    Dün çok kritik bir galibiyet alan Trabzonspor, Gaziantep'e karşı evinde büyük üstünlüğünü sürdürdü. Fırtına rakibini konuk ettiği son 4 maçı da kazanırken, tam 11 gol atarak önemli bir istatistiğe imza attı.



                    TRABZON'DA DJANINY ŞOKU
                    Çok sayıda futbolcusunu bu sezon sakatlığa kurban veren Trabzonspor dün bir şok daha yaşadı. Gaziantep FK maçına ilk 11'de başlayan Djaniny Semedo hava topu mücadelesi sırasında sakatlandı. Tecrübeli yıldız tedavisinin ardından maça devam edemedi. Bu sezon Süper Lig'de gol sevinci yaşayamayan Yeşil Burun Adalı futbolcu 40. dakikada yerini Bardhi'ye bıraktı. Djaniny'nin kesin durumunun yarın çekilecek olan MR sonrasında netlik kazanacağı belirtildi.



                        KARAKTERİMİZİ ORTAYA KOYDUK
                        Trabzonspor ön liberosu Siopis, "Maçın geneline baktığımızda iyi futbol oynadık ve karakterimizi ortaya koyduk" dedi. Yunan oyuncu, "Avrupa'dan sonra bu maçı kazanmak önemliydi" ifadesini kullandı.



                        VALENCIA ARAYI AÇIYOR
                        Sezonun Fenerbahçe adına en etkili isimlerinden biri olan Enner Valencia dün yine sahne aldı. Süper Lig'deki 7. golüne imza atan Ekvadorlu forvet gol krallığında en yakın rakibi Haji Wright'la farkı 2'ye çıkardı.

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                        Haberler Spor Konyaspor maçında etkili olamamıştı! Icardi Adana Demirspor maçına özel idmanlarla hazırlanacak l Spor Haberleri...
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