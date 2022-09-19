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    Fenerbahçe, Kadıköy’de Alanyaspor karşısında gol şov yaptı!

    Müthiş bir futbol sergileyen Fener 5’te Rossi, 17’de Gustavo, 45+4’te Crespo, 70’te Valencia ve 76’da İrfan’ın golleriyle farklı kazandı. 45+1’de Pedro penaltı kaçırdı..

    Buldozer Fener

    Bu Fener, ömre bedel... Sarı- Lacivertliler evinde Alanyaspor'u müthiş bir futbolun ardından 5-0 yenerek rakiplerine çok sert bir mesaj yolladı. Maça fırtına gibi giren Fener 5. dakikada öne geçti. Defansın hatası sonrası topu önünde bulan Diego Rossi skoru 1-0 yaptı.



    GUSTAVO KAFAYLA GOLÜ ATTI
    17. dakikada sol taraftan Rossi'nin kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Arao'nun dokunduğu topu Gustavo Henrique yakın mesafeden kafayı vurarak filelere gönderdi. 2-0.



    CRESPO VOLEYİ YAPIŞTIRDI!
    45+1'de Fenerbahçe penaltı kazandı. Ancak Pedro'nun penaltısını Runarsson kurtardı. 45+4'te savunmadan seken topa mükemmel vuran Miguel Crespo golü attı: 3-0.



    KANARYA DURMAK BİLMEDİ
    70. dakikada Lincoln'ün asistinde Valencia skoru 4-0 yaptı. Durmak bilmeyen Fenerbahçe'de 76. dakikada sahneye İrfan Can Kahveci çıktı: 5-0. Kalan dakikalarda başka gol olmadı.

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