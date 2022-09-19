Fenerbahçe, Kadıköy’de Alanyaspor karşısında gol şov yaptı!

Bu Fener, ömre bedel... Sarı- Lacivertliler evinde Alanyaspor'u müthiş bir futbolun ardından 5-0 yenerek rakiplerine çok sert bir mesaj yolladı. Maça fırtına gibi giren Fener 5. dakikada öne geçti. Defansın hatası sonrası topu önünde bulan Diego Rossi skoru 1-0 yaptı.







GUSTAVO KAFAYLA GOLÜ ATTI

17. dakikada sol taraftan Rossi'nin kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Arao'nun dokunduğu topu Gustavo Henrique yakın mesafeden kafayı vurarak filelere gönderdi. 2-0.