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    Bir şampiyon asla pes etmez! Trabzonspor Gaziantep karşısında 2-0'dan gelip maçı aldı

    G.Antep önünde 10 dakikada Maxim ve Markovic’in golleriyle şoka giren Fırtına müthiş bir geri dönüşe imza attı. Trezeguet ve Bakasetas (pen.) ile ilk yarıda 2-2’yi bulan Trabzon, 90+8. dakikada Bartra’nın golüyle 3 puanı kaptı.

    Bir şampiyon asla pes etmez

    Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız zaferiyle ile kendine gelen Trabzonspor dün de Gaziantep önünde çok flaş bir galibiyete imza attı. Bordo-Mavililer rakibini 2-0 geriden gelip 3-2 yenmeyi başardı. Henüz 2. dakikada Maxim müthiş hareketlerinin ardından harika bir vuruş yaptı: 0-1.



    BAKASETAS'IN ŞUTU DİREKTE
    6. dakikada Bakasetas'ın ceza sahasının dışında yaptığı etkili vuruş Günay'ın hamlesi sonrası direkten döndü. 10. dakikada bu kez Markovic golü attı ve konuk ekip farkı ikiye çıkardı: 0-2.



    TREZEGUET ÇOK GÜZEL VURDU
    14'te Trezeguet sağ ayağının içiyle çok güzel bir vuruş yaptı ve Trabzonspor'u adeta kendine getirdi: 1-2. 42'de Bordo- Mavililer penaltı kazandı. Bakasetas skoru 2-2 yaptı.



    GÜNAY MUTLAK GOLÜ ÖNLEDİ
    84. dakikada Eren Elmalı'nın ortasında, Maxi Gomez'in kafa vuruşunda kaleci Günay Güvenç tehlikeyi güçlükle önledi. 90+8'de Bartra'nın golüyle Trabzonspor 3 puanı aldı: 3-2.

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