Bir şampiyon asla pes etmez! Trabzonspor Gaziantep karşısında 2-0'dan gelip maçı aldı

Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız zaferiyle ile kendine gelen Trabzonspor dün de Gaziantep önünde çok flaş bir galibiyete imza attı. Bordo-Mavililer rakibini 2-0 geriden gelip 3-2 yenmeyi başardı. Henüz 2. dakikada Maxim müthiş hareketlerinin ardından harika bir vuruş yaptı: 0-1.
BAKASETAS'IN ŞUTU DİREKTE
6. dakikada Bakasetas'ın ceza sahasının dışında yaptığı etkili vuruş Günay'ın hamlesi sonrası direkten döndü. 10. dakikada bu kez Markovic golü attı ve konuk ekip farkı ikiye çıkardı: 0-2.
TREZEGUET ÇOK GÜZEL VURDU
14'te Trezeguet sağ ayağının içiyle çok güzel bir vuruş yaptı ve Trabzonspor'u adeta kendine getirdi: 1-2. 42'de Bordo- Mavililer penaltı kazandı. Bakasetas skoru 2-2 yaptı.
GÜNAY MUTLAK GOLÜ ÖNLEDİ
84. dakikada Eren Elmalı'nın ortasında, Maxi Gomez'in kafa vuruşunda kaleci Günay Güvenç tehlikeyi güçlükle önledi. 90+8'de Bartra'nın golüyle Trabzonspor 3 puanı aldı: 3-2.