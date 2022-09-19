Bir şampiyon asla pes etmez! Trabzonspor Gaziantep karşısında 2-0'dan gelip maçı aldı

Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız zaferiyle ile kendine gelen Trabzonspor dün de Gaziantep önünde çok flaş bir galibiyete imza attı. Bordo-Mavililer rakibini 2-0 geriden gelip 3-2 yenmeyi başardı. Henüz 2. dakikada Maxim müthiş hareketlerinin ardından harika bir vuruş yaptı: 0-1.







BAKASETAS'IN ŞUTU DİREKTE

6. dakikada Bakasetas'ın ceza sahasının dışında yaptığı etkili vuruş Günay'ın hamlesi sonrası direkten döndü. 10. dakikada bu kez Markovic golü attı ve konuk ekip farkı ikiye çıkardı: 0-2.