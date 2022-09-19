Alanyaspor'u Kadıköy'de gol yağmuruna tutan Fenerbahçe rakiplerine göz dağı verdi

Alanyaspor'u Kadıköy'de 5-0 yenen, attığı golden fazlasını da kaçıran Fenerbahçe son yılların en iyi futbolunu dün gece ortaya koydu. Mücadele, pres, teknik, fizik güç ve enerjisinin tamamını sahaya yansıtan Sarı-Lacivertli futbolcular herkese "İşte özlenen Fenerbahçe" dedirttiler







KİMİN OYNADIĞI ÖNEMLİ DEĞİL

Jesus'un takımında kimin oynadığı da artık önemli değil. Rennes maçındaki 11'in 8'i değişmesine rağmen Fenerbahçe'nin futbolu ve performansı değişmedi. F.Bahçe sahada her şeyi yaptı.