Alanyaspor'u Kadıköy'de gol yağmuruna tutan Fenerbahçe rakiplerine göz dağı verdi

Alanyaspor'u Kadıköy'de 5-0 yenen, attığı golden fazlasını da kaçıran Fenerbahçe son yılların en iyi futbolunu dün gece ortaya koydu. Mücadele, pres, teknik, fizik güç ve enerjisinin tamamını sahaya yansıtan Sarı-Lacivertli futbolcular herkese "İşte özlenen Fenerbahçe" dedirttiler
KİMİN OYNADIĞI ÖNEMLİ DEĞİL
Jesus'un takımında kimin oynadığı da artık önemli değil. Rennes maçındaki 11'in 8'i değişmesine rağmen Fenerbahçe'nin futbolu ve performansı değişmedi. F.Bahçe sahada her şeyi yaptı.
ALANYA'YA NEFES ALDIRMADILAR
Santrfor ile stoperin rasındaki mesafeyi bir hayli kısaltan Fenerbahçe, Alanyalı futbolculara adeta nefes aldırmadı. Rakip Alanya, pozisyon bulmakta ve kaleye gitmekte çok fazla zorlandı.
FENERBAHÇE PRESİ HİÇ KESMEDİ
90 dakika boyunca presi hiç kesmeyen F.Bahçe 11'i isabetli 17 şut çekti. Yüzde 86 pas yüzdesi tutturan F.Bahçe kurduğu baskı sonucu 12 kez korner kullandı. Kaleci Altay bu sezon en rahat maçını oynadı.