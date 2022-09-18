Son dakika: Trabzonspor'da maçın kahramanı konuştu! "Tüylerim diken diken"

"HAK ETMİŞTİK"

Manolis Siopis ise, "Çok zor bir maç oldu. Kolay olmayacağını biliyorduk. Maçın geneline baktığımızda karakter koyduk. İyi bir futbol ortaya koyduk. İlk 10 dakikayı geride bırakırsak belki bu sezonun en iyi ilk yarısını geride bıraktık. Çok zordu ama hak ettiğimiz 3 puanı aldık." diye konuştu.