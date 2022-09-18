Son dakika: Trabzonspor'da maçın kahramanı konuştu! "Tüylerim diken diken"

Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, Gaziantep FK engelini 90+8. dakikada Marc Bartra'nın kafa vuruşu ile attığı golle 3-2 mağlup etti.
Mücadele sonrasında maçın kahramanı Marc Bartra, Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Siopis ve teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.
"TÜYLERİM DİKEN DİKEN"
Golü attığı anı anlatan Bartra, "Aslında tüylerim hala diken diken. O anı hala hatırlıyorum. Adil olan sonuç buydu." dedi.
İspanyol yıldız, "İlk 10 dakika dışında harika oynadık. Çok çalıştık, çok mücadele ettik. İyi çalışırsanız hak ettiğinizi alırsınız. Bizim de başımıza gelen bu oldu." ifadelerini kullandı.