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    • Spor
    • 18.09.2022 19:50
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    • 18.09.2022 20:00
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    Son dakika: Trabzonspor'da maçın kahramanı konuştu! "Tüylerim diken diken"

    Son dakika haberi... Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, Gaziantep FK ile karşılaştı. Nefesleri kesen mücadelede kazanan, 90+8. dakikada Marc Bartra'nın kafa vuruşu ile skoru 3-2'ye getiren Trabzonspor oldu. Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, maçın kahramanı Marc Bartra ve Manolis Siopis, mücadele sonrasında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Avcı: Trabzonspor’un DNA’sında bu var

    Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, Gaziantep FK engelini 90+8. dakikada Marc Bartra'nın kafa vuruşu ile attığı golle 3-2 mağlup etti.

    Mücadele sonrasında maçın kahramanı Marc Bartra, Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Siopis ve teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

    "TÜYLERİM DİKEN DİKEN"

    Golü attığı anı anlatan Bartra, "Aslında tüylerim hala diken diken. O anı hala hatırlıyorum. Adil olan sonuç buydu." dedi.

    İspanyol yıldız, "İlk 10 dakika dışında harika oynadık. Çok çalıştık, çok mücadele ettik. İyi çalışırsanız hak ettiğinizi alırsınız. Bizim de başımıza gelen bu oldu." ifadelerini kullandı.

        "HAK ETMİŞTİK"

        Manolis Siopis ise, "Çok zor bir maç oldu. Kolay olmayacağını biliyorduk. Maçın geneline baktığımızda karakter koyduk. İyi bir futbol ortaya koyduk. İlk 10 dakikayı geride bırakırsak belki bu sezonun en iyi ilk yarısını geride bıraktık. Çok zordu ama hak ettiğimiz 3 puanı aldık." diye konuştu.

        Siopis, "Ben aslında geçen seneki Kayserispor maçını hatırladım. Rakip 2. golünü atınca benim aklıma Kayserispor maçı geldi ama geriden gelip kazanacağımıza inanmıştım. Psikolojik açıdan da çok önemliydi. Avrupa'dan sonra bu maçı kazanmak bizim için çok önemliydi." dedi.

        "GOLLER TOPUN ARKASINDAYKEN GELDİ"

        Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı ise, "Biz geçişten gol yiyen bir takımdık. Bunu düzelttik. Bugün yediğimiz goller blok halinde topun arkasında olduğumuz zamanda geldi. Ama ondan sonra güzel olan oyun planına sadık kalarak devam ettik." sözlerini kullandı.

            Tecrübeli teknik adam, "İkinci yarıda aslında oyunun daha erken çözülmesini bekliyordum ama 65'e kadar oyuna giremedik. Ondan sonra değişiklik yaptık. Taraftar da ondan sonra devreye girdi." diye konuştu.

            "TRABZONSPOR'UN DNA'SINDA BU VAR"

            Avcı, "Vazgeçmeyen bir oyuncu grubu var. Trabzonspor vazgeçmez. Büyük takım olmak böyle bir şey. Trabzonspor'un DNA'sında bu var." ifadelerini kullandı.

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