Valerien Ismael’e şok sözler: Maçı bağıra bağıra rakibe verdi!

Evinde Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael yine yaptığı ve yapmadığı oyuncu değişiklikleri ile eleştirilerin odak noktası olmuştu.







Ancak Fransız hocaya öyle birinden eleştiri geldi ki, ortalık bir anda karıştı.