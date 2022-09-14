Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı'dan flaş açıklamalar

Kötü gidişat konusunda endişelenmediğini de belirten Avcı, "Üstümde bir baskı hissetmiyorum. Trabzonspor taraftarları bize sadece çok güzel duygular hissettirdi. 21 ay sıkışmış bir enerji var. Bence o biraz boşalsın, insanlar rahatlasınlar. Belki bu eleştirilerden cebimize koyabileceğimiz şeyler de çıkar. Günlük, anlık sonuçlarla yaptıklarımızı bir anda yıkıp atamayız. Bizim yolumuz uzun." diyerek sözlerini sonlandırdı.

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