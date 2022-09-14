Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı'dan flaş açıklamalar

Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam eden ve Kızılyıldız ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ve Uğurcan Çakır, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, "Gruplara iyi başlayamadık. İlk maçlarda bunlar olabiliyor ama kendi taraftarımızın önünde oynayacağız. İçeride her maçın favorisi biziz. Zor bir maç olacak ama taraftarımızla birlikte kötü başladığımız Avrupa Ligi'ne puan ya da puanlarla devam etmek istiyoruz." dedi.
Çakır, Adana Demirspor karşısında yediği golden de bahsederken, "Bazen maç içinde duygular karışabiliyor. Bana yakışmayan bir frikik golü yedim." diye konuştu.