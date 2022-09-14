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    • Spor
    • 14.09.2022 16:32
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    • 14.09.2022 16:39
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    Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı'dan flaş açıklamalar

    Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ve kaleci Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, basın toplantısında önemli konulara değindi. İşte o açıklamalardan öne çıkan detaylar...

    takvim.com.tr
    Bizim yolumuz uzun

    Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam eden ve Kızılyıldız ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ve Uğurcan Çakır, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

    Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, "Gruplara iyi başlayamadık. İlk maçlarda bunlar olabiliyor ama kendi taraftarımızın önünde oynayacağız. İçeride her maçın favorisi biziz. Zor bir maç olacak ama taraftarımızla birlikte kötü başladığımız Avrupa Ligi'ne puan ya da puanlarla devam etmek istiyoruz." dedi.

    Çakır, Adana Demirspor karşısında yediği golden de bahsederken, "Bazen maç içinde duygular karışabiliyor. Bana yakışmayan bir frikik golü yedim." diye konuştu.

        Trabzonspor'un teknik patronu Abdullah Avcı ise, "Rakibimiz bizim zamanımızın Yugoslavya'sı, şimdiki Sırbistan'ın en değerli kulüplerinden bir tanesi. Bizim gibi çok yoğun taraftar grubuna sahipler. Liglerinde son derece iyi gidiyorlar." ifadelerini kullandı.

        Avcı, "Rakibine göre formasyon değişikliği yapabilen, bazen eşleşen tahmini 4-2-3-1 ile oynayacak. Özellikle bizim son maçlarda geçişlerde pozisyonları göz önüne bakarak ona göre bir oyun planı yapacaklar." sözlerini sarf etti.

        Fırtına'nın teknik direktörü, "Yarın akşam gruptaki varlığımızı en iyi şekilde hissettirip, kazanarak grupta tekrar iddialı hale gelip yolumuza devam etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

            Sakatlıklara da değinen Avcı, "Bir süreçten geçiyoruz, sezona başlarken Bruno'yu kaybettik, arkasından Dorukhan'ı, jokerimizi kaybettik. Geçen sene sol bekte sıkıntı yaşadık, Türkiye'nin en değerli sol bekini aldık. Bunların bazılarını 8. ayda, 9. ayda aramızda katıldı. İki sakatlık verdik." dedi.

            Kötü gidişat konusunda endişelenmediğini de belirten Avcı, "Üstümde bir baskı hissetmiyorum. Trabzonspor taraftarları bize sadece çok güzel duygular hissettirdi. 21 ay sıkışmış bir enerji var. Bence o biraz boşalsın, insanlar rahatlasınlar. Belki bu eleştirilerden cebimize koyabileceğimiz şeyler de çıkar. Günlük, anlık sonuçlarla yaptıklarımızı bir anda yıkıp atamayız. Bizim yolumuz uzun." diyerek sözlerini sonlandırdı.

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