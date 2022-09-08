Avrupa'nın göbeğinde şok! Nice-Köln maçı taraftar olayları nedeniyle ertelendi

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda oynanması planlanan Nice-Köln maçı, tribünlerde çıkan olaylar nedeniyle ertelendi.
MAÇ ŞİDDET OLAYLARI NEDENİYLE ERTELEDİ
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda oynanması planlanan Nice-Köln maçı, tribünlerde çıkan olaylar nedeniyle ertelendi.
MAÇ ŞİDDET OLAYLARI NEDENİYLE ERTELEDİ
ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜNÜ KINIYORUZ
Köln Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Nice ile oynayacağımız maç, tribündeki taraftar grupları arasında yaşanan şiddet olayları nedeniyle ne yazık ki ertelenmiştir. UEFA, güvenlik toplantısı yapıyor. Şiddetin her türlüsünü kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.