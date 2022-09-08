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    • Spor
    • 08.09.2022 20:41
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    • 08.09.2022 20:41
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    Avrupa'nın göbeğinde şok! Nice-Köln maçı taraftar olayları nedeniyle ertelendi

    Son dakika haberi! UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda oynanması planlanan Nice-Köln maçı, tribünlerde çıkan olaylar nedeniyle ertelendi. Köln Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "UEFA, güvenlik toplantısı yapıyor. Şiddetin her türlüsünü kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Avrupa’nın göbeğinde şok! Maç iptal edildi

    UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda oynanması planlanan Nice-Köln maçı, tribünlerde çıkan olaylar nedeniyle ertelendi.

    MAÇ ŞİDDET OLAYLARI NEDENİYLE ERTELEDİ


    UEFA, Fransa'nın Nice takımıyla Almanya temsilcisi Köln arasındaki D Grubu mücadelesini iki takım taraftarları arasında tribünlerde yaşanan şiddet olayları nedeniyle erteledi.

        ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜNÜ KINIYORUZ


        Köln Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Nice ile oynayacağımız maç, tribündeki taraftar grupları arasında yaşanan şiddet olayları nedeniyle ne yazık ki ertelenmiştir. UEFA, güvenlik toplantısı yapıyor. Şiddetin her türlüsünü kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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