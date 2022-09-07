Türkiye’nin ev sahipliğini yapacağı 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın tanıtımı İznik'te gerçekleşti

29 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında İznik'te gerçekleştirilecek olan 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nın tanıtımı dün gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, "Göçebe Oyunları, sadece milli kimliğimiz açısından, değil, tüm insanlık açısından bir ortak birikim, yarınlara aktarılması gereken bir emanet." dedi. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ise, "Geleneksel sporların ihyası, milletlerin kültürlerini yaşamayla ilgili öz güven duygusuna sahip olmaları noktasında önemlidir." ifadelerini kullandı.
TESİSLERİ İNCELEDİLER
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türk Konseyi Genel Sekreteri Bağdat Amreyev, Türkiye Geleneksel Konfederasyonu Başkanı Hakan Kazancı ve Organizasyona katılacak 40'dan fazla ülkenin büyükelçileri ile oyunların yapılacağı alanda inceleme yaptı.
Yarışmaların yapılacağı tesisleri gezen çocuklar, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ile hatıra fotoğrafı çektirdi